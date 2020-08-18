Банки могут обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

18 августа. FINMARKET.RU - Финансовые организации могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии задля МСП до 1%, пишут "Известия", ссылаясь на письмо Ассоциации банков России в Минэкономразвития. Кроме этого, кредитным организациям придется еще и снизить или вовсе обнулить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, следует из документа. Свою логику банкиры объясняют исключительно экономическими причинами: обеспечение МСП терминалами и стимулирование безналичной оплаты в таких условиях станут попросту убыточными. В ЦБ "Известиям" заявили, что альтернативой дорогого эквайринга для торговых точек может быть система быстрых платежей.

По сведениям "Известий", АБР обратилась в Минэкономразвития с просьбой не устанавливать комиссию за прием безналичных платежей для предприятий МСП на столь низком уровне.

Если правительство решится на ограничение стоимости эквайринга 1%, кредитным организациям придется переложить на бизнес затраты на покупку и обслуживание терминалов для приема карт, говорится в письме. Для предприятий с ежегодным оборотом менее 24 млн рублей в год потенциальные дополнительные расходы будут на 3–5% выше, чем полученная экономия за счет снижения ставки за безналичную оплату, пояснили в АБР.

Более того, принудительное снижение эквайринга лишитвозможности предоставлять клиентам поощрения, в первую очередьза покупки в малых и средних торговых предприятиях, подчеркивает автор письма. В этом случае потребители переориентируются на большие торговые сети, что окажет негативное влияние на выручку МСП. Фактически это даст крупному бизнесу преимущество и позволит еще сильнее увеличить долю рынка, выдавливая с него малых игроков, отмечается в документе.

К регулированию комиссий за прием карт необходимо подходить взвешенно, заявили "Известиям" в ЦБ. В регуляторе подчеркнули, что ставка эквайринга — результат взаимодействия бизнеса, платежных систем и банков. Доход от комиссии направляется в том числе на программы лояльности по картам, а также на поддержание инфраструктуры для оплаты покупок с помощью карт, отметили в Центробанке.

"Альтернативный инструмент снижения издержек для бизнеса — система быстрых платежей. Уровень тарифов для торговых предприятий в ней составляет не более 0,4–0,7% от суммы операции в зависимости от вида деятельности. Это в 2–2,5 раза ниже, чем среднее значение эквайринговых ставок", — оценили для "Известий" в Банке России.