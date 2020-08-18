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18 августа 2020 года 09:16
Госкомпаниям составят план закупок телекомоборудования
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Руслан Шамуков/ТАСС
18 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает обязать госкомпании и их дочерние структуры закупать отечественное телекоммуникационное оборудование и системы хранения данных исходя из госплана и ежегодно отчитываться об этом. Квоту на такие товары планируется установить на уровне 30–50%, пишет "Коммерсант". Как сообщает газета, такой порядок закреплен в проектах трех постановлений правительства. Пакет документов 8 августа был направлен на согласование в Минфин, ФАС, Минэкономики и Федеральное казначейство, в пресс-службе которого изданию также подтвердили его подлинность. В пресс-службе Минпромторга "Ъ" подтвердили, что инициатива введения квот при госзакупках телекоммуникационного оборудования прорабатывается, размер квот — "в процессе расчета и согласования", а инициатива обусловлена вышедшими в июле законами о квотировании госзакупок российской продукции. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на мнение участников рынка, инициатива сильнее всего скажется на крупных госкорпорациях, которым придется искать способы модернизации сетей с помощью российских решений, но и обойти эти требования легко.
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Ключевые слова: РФ, госкомпании, телекомоборудование, закупки, план
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