.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Госкомпаниям составят план закупок телекомоборудования
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 августа 2020 года 09:16

Госкомпаниям составят план закупок телекомоборудования

 0  
Руслан Шамуков/ТАСС
Руслан Шамуков/ТАСС
18 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает обязать госкомпании и их дочерние структуры закупать отечественное телекоммуникационное оборудование и системы хранения данных исходя из госплана и ежегодно отчитываться об этом. Квоту на такие товары планируется установить на уровне 30–50%, пишет "Коммерсант". Как сообщает газета, такой порядок закреплен в проектах трех постановлений правительства. Пакет документов 8 августа был направлен на согласование в Минфин, ФАС, Минэкономики и Федеральное казначейство, в пресс-службе которого изданию также подтвердили его подлинность.

В пресс-службе Минпромторга "Ъ" подтвердили, что инициатива введения квот при госзакупках телекоммуникационного оборудования прорабатывается, размер квот — "в процессе расчета и согласования", а инициатива обусловлена вышедшими в июле законами о квотировании госзакупок российской продукции.

Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на мнение участников рынка, инициатива сильнее всего скажется на крупных госкорпорациях, которым придется искать способы модернизации сетей с помощью российских решений, но и обойти эти требования легко.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.