Госкомпаниям составят план закупок телекомоборудования

18 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает обязатьи их дочерние структуры закупать отечественное телекоммуникационное оборудование и системы хранения данных исходя из госплана и ежегодно отчитываться об этом. Квоту на такие товары планируется установить на уровне 30–50%, пишет "Коммерсант". Как сообщает газета, такой порядок закреплен в проектах трех постановлений правительства. Пакет документов 8 августа был направлен на согласование в Минфин, ФАС, Минэкономики и Федеральное казначейство, в пресс-службе которого изданию также подтвердили его подлинность.

В пресс-службе Минпромторга "Ъ" подтвердили, что инициатива введения квот при госзакупках телекоммуникационного оборудования прорабатывается, размер квот — "в процессе расчета и согласования", а инициатива обусловлена вышедшими в июле законами о квотировании госзакупок российской продукции.

Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на мнение участников рынка, инициатива сильнее всего скажется на крупных госкорпорациях, которым придется искать способы модернизации сетей с помощью российских решений, но и обойти эти требования легко.