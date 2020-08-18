Кредиты наличными подешевели до исторического минимума

18 августа. FINMARKET.RU - Эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) отметили тенденцию роста объемов, а также рекордно низкую полную стоимость кредита. По предварительным данным ОКБ, которые приводят "Ведомости", за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов "наличными") на общую сумму 409 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем количество займов выросло на 11%, их объем подрос на 10%.

Полная стоимость кредита (ПСК) составила 16,1% годовых. Еще в январе текущего года средняя ПСК составляла 16,7%, в апреле снизилась до 16,5% и осталась такой же в мае. Снижение сразу на 0,4% выглядит внушительно и самими банкирами объясняется позитивными потребительскими настроениями заемщиков.

При этом сама по себе ставка 16% годовых явно завышена, считает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлебов, мнение которого приводят "Ведомости". Он уверен, что по мере усиления контроля за кредитной деятельностью банков со стороны регулятора, повышения качества работы самих банков и улучшения дисциплины заемщиков ставки по кредитам будут снижаться и дальше.

Само по себе удешевление кредитов не стало неожиданностью для экспертов, которые указывают на две причины для этого. "С одной стороны, Банк России, понижая ключевую ставку, неизменно толкает вниз и ставки по банковским кредитам, будь то ипотека, необеспеченные потребительскиеили кредитные карты. С другой – кредитные учреждения и в силу высокой конкуренции, и в силу контроля со стороны регулятора последовательно снижают всевозможные комиссии и сборы, которые еще не так давно были весомой частью большинства потребительских кредитов", – поясняет аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев, цитируемый газетой.

Вместе с тем показатели еще не вернулись к докарантинному уровню, пишут "Ведомости". По оценкам ОКБ, июльские показатели выдачи кредитов отстают от прошлогодних на 17% по количеству и на 2% по объему. Говоря о перспективах возврата к прежним объемам выдачи необеспеченных кредитов, Коренев называет основным сдерживающим фактором существенное падение реальных располагаемых доходов населения.