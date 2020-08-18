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18 августа 2020 года 08:35
Власти упростят доступ экспортеров к господдержке
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Валерий Шарифулин/ТАСС
18 августа. FINMARKET.RU - Развитие собственного производства российской промышленности, как показывают последние инициативы правительства, будет поддерживаться по двум направлениям: через упрощение доступа экспортеров к господдержке и ужесточение контроля за импортерами, пишет "Коммерсант". Минфин уже предложил досрочно возобновить с 1 сентября внеплановые выездные проверки ФТС, следует из проекта постановления правительства, что вернет снятую на время пандемии нагрузку на импортеров, указывает газета. Как отмечает "Ъ", полностью таможенные проверки при ввозе и вывозе продукции во время пандемии не были отменены. Службе за семь месяцев 2020 года удалось доначислить 17,7 млрд руб. против 17,2 млрд руб. за весь 2019 год и 11,9 млрд руб. за 2018-й (при занижении таможенной стоимости ФТС пересчитывает НДС и пошлины по своей оценке, а рост сборов вызван девальвацией рубля). Минпромторг же намерен существенно смягчить условия доступа бизнеса к субсидиям экспортного нацпроекта в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности — пока эта мера поддержки толком не заработала. Послабления призваны расширить пул потенциальных поставщиков продукции на внешние рынки: финансирование КППК на 2021 год превышает нынешнее в девять раз, пишет "Ъ".
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Ключевые слова: РФ, экспорт, импорт, регулирование
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