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18 августа 2020 года 08:09
ЦБ РФ ожидает поквартального роста ВВП и плавного ускорения годовой инфляции
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Андрей Махонин/ТАСС
18 августа. FINMARKET.RU - ВВП РФ в третьем квартале 2020 года продемонстрирует сезонно очищенный рост ко второму кварталу, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах съезда ассоциации ACI Russia. "В третьем квартале квартал к кварталу рост ВВП будет, в сезонно сглаженном выражении третий квартал будет лучше второго, последовательно двух кварталов падения не будет. Год к году, естественно, значение будет в минусе, потому что глубина падения такая, что нам потребуется длительное время (для восстановления экономки)", - сказал Заботкин. По прогнозам ЦБ, экономика РФ вернется к уровню конца 2019 года только к началу 2022 года. Снижение ВВП РФ во 2-м квартале, по предварительной оценке Росстата, составило 8,5% в годовом сравнении после роста на 1,6% в 1-м квартале. Эти данные оказались оптимистичнее расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП во 2-м квартале на уровне 9,6%, и лучше ожиданий ЦБ (спад на 9-10%). В целом результаты экономической динамики во втором квартале оказались близки к ожиданиям Банка России, отметил Заботкин. "Результат (второго квартала по падению ВВП) был очень близок к тому ожиданию, которое у нас было в апреле (падение на 8%), потом мы его скорректировали чуть-чуть пониже, но с учетом степени неопределенности и степени флуктуации, которая наблюдается, честно говоря, в пределах 1 процентного пункта - это в пределах погрешности и ошибки", - добавил зампред ЦБ. "В целом мы считаем, что результат второго квартала, он близок к тому, как мы представляли себе второй квартал", - сказал он. По его словам, выходящие данные по основным макроэкономическим показателям пока соответствуют базовому прогнозу ЦБ. "Те данные, которые вышли за последние три недели и по ВВП, и по инфляции, они в русле того, что рассматривалось в качестве базового прогноза на совете директоров в июле", - отметил Заботкин. Инфляции - плавное ускорение Заботкин также рассказал, что ЦБ РФ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России до конца 2020 года, ее пика в феврале-марте 2021 года. "Где-то в феврале-марте (2021 года годовая инфляции достигнет пикового значения) должно быть", - сказал Заботкин. По прогнозу ЦБ, инфляция в годовом выражении до конца 2020 года будет постепенно ускоряться. "На конец года инфляция будет 3,7-4,2%, сейчас она 3,4%, будет плавное ускорение в тот интервал", - отметил зампред ЦБ.
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