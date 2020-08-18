ЦБ РФ ожидает поквартального роста ВВП и плавного ускорения годовой инфляции

18 августа. FINMARKET.RU -в третьем квартале 2020 года продемонстрирует сезонно очищенный рост ко второму кварталу, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах съезда ассоциации ACI Russia.

"В третьем квартале квартал к кварталу рост ВВП будет, в сезонно сглаженном выражении третий квартал будет лучше второго, последовательно двух кварталов падения не будет. Год к году, естественно, значение будет в минусе, потому что глубина падения такая, что нам потребуется длительное время (для восстановления экономки)", - сказал Заботкин.

По прогнозам, экономика РФ вернется к уровню конца 2019 года только к началу 2022 года.

Снижение ВВП РФ во 2-м квартале, по предварительной оценке Росстата, составило 8,5% в годовом сравнении после роста на 1,6% в 1-м квартале. Эти данные оказались оптимистичнее расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП во 2-м квартале на уровне 9,6%, и лучше ожиданий ЦБ (спад на 9-10%).

В целом результаты экономической динамики во втором квартале оказались близки к ожиданиям Банка России, отметил Заботкин.

"Результат (второго квартала по падению ВВП) был очень близок к тому ожиданию, которое у нас было в апреле (падение на 8%), потом мы его скорректировали чуть-чуть пониже, но с учетом степени неопределенности и степени флуктуации, которая наблюдается, честно говоря, в пределах 1 процентного пункта - это в пределах погрешности и ошибки", - добавил зампред ЦБ.

"В целом мы считаем, что результат второго квартала, он близок к тому, как мы представляли себе второй квартал", - сказал он.

По его словам, выходящие данные по основным макроэкономическим показателям пока соответствуют базовому прогнозу ЦБ.

"Те данные, которые вышли за последние три недели и по ВВП, и по инфляции, они в русле того, что рассматривалось в качестве базового прогноза на совете директоров в июле", - отметил Заботкин.

Заботкин также рассказал, что ЦБ РФ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России до конца 2020 года, ее пика в феврале-марте 2021 года.

"Где-то в феврале-марте (2021 года годовая инфляции достигнет пикового значения) должно быть", - сказал Заботкин.

По прогнозу ЦБ,в годовом выражении до конца 2020 года будет постепенно ускоряться.

"На конец года инфляция будет 3,7-4,2%, сейчас она 3,4%, будет плавное ускорение в тот интервал", - отметил зампред ЦБ.