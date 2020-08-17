Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%

В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%

17 августа. FINMARKET.RU - В июле 2020 года промышленное производство в РФ упало на 8% по сравнению с июлем 2019 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июне снижение показателя составляло 9,4%, в мае - 9,6%, в апреле - 6,6%, в марте - рост 0,3%, в феврале - повышение составило 3,3% после 1,1% в январе.

По сравнению с июнем текущего годавыросло на 3,4%.

В январе-июле показатель сократился на 4,2%

Падение объема промпроизводства оказалось сильнее прогнозов аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали снижение показателя в прошлом месяце на 7,5%.

Согласно консенсусу, сокращение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 4%. Минэкономразвития прогнозирует падение промпроизводства в РФ по итогам 2020 года на уровне 5,2%.

В июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года все виды экономической деятельности, включаемые в индекс промышленного производства, показали снижение объемов. Максимальное - в добыче полезных ископаемых (на 15,1%), минимальное - в тепло- и электроэнергетике, газоснабжении (на 2,6%), отмечает Росстат.

При этом все виды экономической деятельности в прошедшем месяце показали увеличение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост показали обрабатывающие производства - на 3,9% к июню 2020 года. Сырьевой сектор вырос на 2,9%, тепло- и электроэнергетика, газоснабжение - на 2,8%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, - на 2,1%.

В сырьевом секторе рост по сравнению с июнем 2020 года показала добыча всех видов полезных ископаемых. В наибольшей степени увеличилась добыча металлических руд - на 5,0%. В этой же группе руд зафиксирован рост добычи по сравнению с июлем 2019 года (на 1,8%). В частности, добыча и обогащение железных руд увеличилась по сравнению с июнем 2020 года на 3,2% и по сравнению с июлем 2019 года - на 3,4%. Ряд предприятий в этом сегменте заявили о росте заказов и объемов производства.

Второй месяц фиксируется рост объемов добычи угля. В июле его произведено 32,5 тыс. т., что на 2,2% больше, чем в июне 2020 года.

"В июле увеличение добычи нефти и газа составило 3,5% к июню 2020 года. Снижение добычи к июлю 2019 года - 15,3%. Производство сжиженного газа достигло в июле 2,2 млн т., что на 8,9% больше, чем месяцем ранее, но на 11,6% меньше, чем в июле 2019 года. В производстве СПГ с января по май 2020 года наблюдался рост по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, однако с июня текущего года показатели производства по данному виду продукции снижаются", - говорится в сообщении статистического ведомства.

В июле добыто 40 млн т. нефти, что на 3,5% больше, чем месяцем ранее, но на 16,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Добыча природного газа выросла к июню этого года на 2,5% и составила 41 млрд куб. м. (на 11,4% меньше, чем в июле 2019 года).

Обрабатывающие отрасли показали рост на 3,9% по сравнению с июнем 2020 года. Тем не менее показатели июля 2019 года не достигнуты - зафиксировано снижение на 3,3%, что является лучшим показателем с апреля этого года (месяцем ранее спад составил 6,4% к июню 2019 года).

Выпуск продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остается одним из драйверов роста (рост на 4,3% к июню 2020 года). Однако в июле, впервые в этом году, пищевая промышленность показала снижение на 0,8% к аналогичному периоду 2019 года.

Продолжает расти по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. За семь месяцев 2020 года рост составил 16,3%. В июле этого года по сравнению с июлем 2019 года - на 7,6% (в июне - на 36,8% по сравнению с июнем 2019 года). Однако по сравнению с июнем этого года производство различных медикаментов и материалов, применяемых в медицинских целях, сократилось на 14,9%.

Лекарственных препаратов в июле 2020 года изготовлено на 32,3 млрд руб., что на 3,8% больше, чем в июле 2019 года, но на 15,9% меньше, чем в июне этого года.

Выпуск автомобильного бензина в июле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 11,0%, но сократился по сравнению с июлем 2019 года на 1,4%. За семь месяцев 2020 года произведено 22,1 млн т. бензина, что на 3,9% меньше, чем за январь-июль 2019 года.

Производство дизельного топлива в июле выросло по сравнению с июнем этого года на 8,6% и сократилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 5,5%. За семь месяцев 2020 года произведено 46,3 млн т. дизельного топлива, что на 3,6% больше, чем за январь-июль 2019 года, говорится в сообщении Росстата.

Металлургическое производство в июле нарастило объемы по сравнению с июнем этого года на 6,0%. Однако по сравнению с июлем прошлого года динамика отрицательная - снижение на 0,8% (в июне 2020 года снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было более значительным - 7,8%).

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в июле 2020 года увеличилось на 5,6% по сравнению с июнем этого года (месяцем ранее, в июне рост составил 51,7% по сравнению с маем 2020 года). Однако показателей июля 2019 года достичь не удалось (снижение на 4,3%).

Выпуск легковых автомобилей вырос на 7,6% по сравнению с июнем этого года и на 3,9% по сравнению с июлем 2019 года, составив 112,8 тыс. шт. За семь месяцев 2020 года произведено 623 тыс. легковых автомобилей, что на 30,2% меньше, чем за январь-июль 2019 года, отмечает Росстат.

Производство грузовых автомобилей с дизельным двигателем в июне 2020 года составило 2,33 тыс. шт., увеличившись на 11,1% по сравнению с июнем этого года. По сравнению с июлем прошлого года выпуск грузовых автомобилей с дизельным двигателем снизился на 40,5%.