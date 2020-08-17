Туротрасль оказалась не готова к вызовам пандемии

17 августа. FINMARKET.RU - Все больше стран, открывших пляжи и курорты, объявляют о новых очагах заражений и о необходимости возобновления карантинных ограничений. Есть проблемы и в России, пишет "Независимая газета". Резкий рост случаев заражения в Европе продемонстрировал, что взять пандемию под контроль намного сложнее, чем предполагалось. Как поясняет агентство Bloomberg, поводом для более трезвой оценки ситуации стали заражения на открытых после ослабления карантина курортах, которые столкнулись с большим притоком туристов и, судя по всему, оказались недостаточно готовы к инфекционной угрозе.

"От Франции до Украины количество положительных тестов на COVID-19 резко возрастает, поскольку все больше людей отправляются в отпуска после того, как меры изоляции были ослаблены", - уточняет агентство.

Как напоминает Bloomberg, в июне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пояснял, что он пошел на просчитанный риск, чтобы позволить туристам вернуться на пляжи и курорты страны. Но после резкого ухудшения ситуации правительство было вынуждено ужесточить требования. Запретить однодневный пляжныйрешили мэры нескольких прибрежных городов Бельгии.

В Испании приходится заново разворачивать полевые госпитали, власти объявили о введении ряда новых ограничительных мер из-за продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом. В Германии тоже фиксируется вспышка заражений, которую объясняют тем, что инфекцию привозят из отпусков. В начале августа о том, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией растет с каждым днем, сообщал также министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Снова и снова звучат предостережения, что вирус импортируется туристами, причем как теми, которые приезжают на курорты, так и теми, которые затем возвращаются к себе домой.

Рекордные показатели суточного прироста заразившихся коронавирусом фиксируются в ряде регионов Юга России после начала туристического сезона, сообщал в начале августа "Интерфакс".

При этом те, кто провел отпуск на российских курортах, уже развозят вирус по регионам. Например, как сообщает Роспотребнадзор Амурской области, "фиксируются завозные случаи новой коронавирусной инфекции среди лиц, прибывших с курортов, расположенных на территории РФ (Краснодарский край, город Сочи), а также заражение при совместном отдыхе".

Как пояснила "НГ" профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета Наталия Зайцева, возникновение очагов заражений коронавирусом в туристических местах "совершенно очевидно и прогнозируемо": "В этих местах происходит концентрация большого количества людей, некоторые из которых могут быть носителями вируса".