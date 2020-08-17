Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости выводят на биржу

17 августа. FINMARKET.RU - Московскаяможет уже в следующем году создать сервис по биржевому размещению паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФы) недвижимости. Данная информация содержится в проекте "дорожной карты" по внедрению мер по стимулированию спроса со стороны внутренних институциональных инвесторов на 2020-2022 годы, пишет "Коммерсант" . Размещение будет предполагать прием заявок, перечисление средств в оплату и выдачу инвестиционных паев управляющей компанией при формировании фонда и при выдаче дополнительных инвестиционных паев. Согласно документу, такая возможность на бирже может появиться уже в следующем году.

Московская биржа получила запрос от УК, в планах которых выпуск и активное продвижение массовому частному инвестору закрытых фондов недвижимости, пояснил суть этого проекта директор департамента развития бизнеса биржи Кирилл Пестов. По его словам, сервис биржевого размещения можно разработать для паев любых ПИФов, но запрос сейчас есть именно для ЗПИФов недвижимости.

Это сделает рентные фонды недвижимости по-настоящему массовым продуктом: их можно будет купить через обычный брокерский счет, в то время как сейчас такой продукт доступен не всем, поясняет директор по бизнесу "Сбербанк Управление активами" Екатерина Черных. Процедура приобретения паев напрямую сложная и не всегда понятна клиенту, первичное размещение паев на бирже сделает ЗПИФы доступнее для широкого круга инвесторов, соглашается руководитель дирекции альтернативных инвестиций "Альфа-Капитала" Екатерина Ганцева. По ее словам, в частности, сейчас есть процедурные проблемы: слишком длительные сроки вывода клиентом паев на биржу (минимум три рабочих дня), сложная процедура, включающая в том числе обмен бумажными документами. "Размещение паев сразу на бирже все эти проблемы уберет и, мы все надеемся, позволит и в России создать торгуемые ЗПИФы по аналогии с REIT на Западе",- отмечает госпожа Ганцева.

Размещение паев через биржу может не только расширить круг потенциальных инвесторов, но и снизит расходы управляющих компаний по продаже паев. По информации источников "Коммерсанта", управляющие платят агентам не менее половины своего вознаграждения.