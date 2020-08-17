Минэкономразвития предлагает повысить спрос на энергоэффективное жилье

17 августа. FINMARKET.RU - Повысить спрос на энергоэффективноеза счет выдачи льготных ипотечных кредитов и проводить капитальные ремонты, снижающие энергопотребление многоквартирных домов, предложило Минэкономразвития. Ведомство обновило план по повышению энергетической эффективности экономики и отправило его на рассмотрение в правительство, пишет "Российская газета"

Капитальные ремонты многоквартирных домов станут энергоэффективными, для этого будет увеличено финансирование Фонда содействия реформированию ЖКХ, а к работам будут привлекать ресурсоснабжающие организации. При новом строительстве минэкономразвития хочет запретить использование устаревших технических решений и оборудования. Это поможет собственникам сэкономить на коммунальных платежах. "Современные жилые дома потребляют вдвое меньше энергии, а информация о классе зданий давно стала мировой нормой", - подчеркнул заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Капитальный энергоэффективный ремонт включает установку приборов учета энергоресурсов, утепление фасадов, цоколя, замену окон, дверей в подъездах и лифтового оборудования. "Перечень необходимых работ нужно определять с учетом специфики каждого региона и конструктивных особенностей конкретного многоквартирного дома", - пояснили "РГ" в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР). Здесь считают, что именно поэтому сейчас актуален вопрос проведения энергоаудита домов, подлежащих капремонту, который выявит основные теплопотери, определит необходимый набор мероприятий, планируемую экономию и срок окупаемости работ в каждом отдельном случае.

Мероприятия по повышению энергоэффективности достаточно затратные, и во избежание удорожания стоимости капитального ремонта для собственников на этапе оформления документов необходимо определить размеры субсидирования работ из бюджета. Кроме того, может потребоваться замена ряда элементов, которые находятся внутри квартир собственников и не являются общедомовым имуществом. Поэтому необходимо объединение усилий не только регионального оператора и собственников, но также управляющей и ресурсоснабжающих организаций, которые должны помогать жителям, а не препятствовать им, пояснили "РГ" в АРОКР.

В Минэкономразвития полагают, что принятие плана позволит снизить энергоемкость ВВП России только за счет технологий на 20% к 2030 году относительно 2017 года. Общее же снижение энергоемкости ВВП составит до 35%.