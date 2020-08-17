Регионы по-разному переживают коронакризис

17 августа. FINMARKET.RU - Не только отрасли, но и различныепо-разному переживают текущий. Экономисты Центра развития НИУ ВШЭ проанализировали статистику Росстата об итогах экономического развития субъектов Федерации в первом полугодии 2020 г., учитывающую динамику заработной платы, инфляции и безработицы, и выделили регионы с наименьшим и наибольшим уровнем социально-экономического стресса, пишут "Ведомости"

Как следует из результатов исследования под названием "Где в России жить хорошо", меньше других от кризиса пострадали жители Чукотки, Камчатки, Астраханской, Саратовской и Новосибирской областей. Там уровень безработицы и инфляции сохранялся на низком уровне и зарплаты не падали. "В Саратовской области в первом полугодии отмечался рекордный для данного периода рост зарплат - на 12,5%, а в Чукотском автономном округе роста инфляции и безработицы практически не было (1,7 и 1,2% соответственно)", - отмечают экономисты Центра развития.

В то же время наименее благоприятная ситуация (инфляция и безработица росли, а зарплаты снижались) сложилась во Владимирской, Костромской, Новгородской областях, Дагестане, Ингушетии, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии и других регионах. Так, "в Новгородской и Костромской областях зарплаты в среднем снизились на 12,5 и 3,1% соответственно", отмечает заместитель директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Как выяснили в ВШЭ, уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от коронакризиса регионах (без учета самых обеспеченных Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа) в первом полугодии различался в 2 раза (63 000 и 32 000 руб. в регионах ДВФО и СКФО соответственно), уровень безработицы - почти в 4 раза (3,9 и 14,2% в ЦФО и СКФО), по ее приросту - в 4 раза (3,2 и 0,8% в CКФО и ДВФО). Разница в инфляции между федеральными округами составляла 1,5 раза, варьируясь в январе - мае от 3,6% в ДВФО до 2,5% в ЮФО.

При этом в ряде регионов был отмечен высокий уровень инфляции и безработицы и одновременно рост зарплат (самый яркий пример - Республика Тыва).

Большая региональная дифференциация по уровню жизни населения - это усиление традиционного для России центростремления (т. е. перетока людей в две крупнейшие агломерации) и поиска высоких зарплат в регионах, расположенных в зоне сурового климата. "Удар коронакризиса по розничной торговле, транспортному сектору и сфере услуг обострил старые проблемы и поставил задачу повышения экономической активности региональных властей", - отмечает Миронов.