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14 августа 2020 года 11:10

Население отказывается от использования монет в 5 и 10 рублей

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Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
14 августа. FINMARKET.RU - Россияне отказываются от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных ЦБ РФ об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот. Так, в прошлом году количество железных денег увеличилось на 900 млн штук, в первой половине 2020 г. - еще на 362 млн, сообщили "Известиям" в Центробанке. Необходимость допвыпуска в регуляторе объяснили тем, что граждане не возвращают монеты в оборот.

"Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется. Например, за 2019 год Банк России выпустил в обращение дополнительно по 7 монет на каждого жителя. По состоянию на 1 июля 2020 года в платежный оборот в нашей стране выпущено 68,2 млрд монет", - пояснили в ЦБ.

Если округлить, то на одного жителя сейчас приходится по 465 штук, но "в связи с низкой возвратностью монеты в кассы кредитных организаций возникает необходимость в ее дополнительном выпуске для обслуживания розничного оборота".

При этом в пресс-службе ЦБ уточнили, что монеты номиналами 5 и 10 рублей наиболее востребованные. "Они активно задействованы в розничном товарообороте, что обеспечивает постоянный запрос на их дополнительный выпуск в обращение", - добавили в ЦБ.

Однако опрошенные "Известиями" эксперты считают, что той же торговле просто приходится поддерживать определенный запас мелочи в кассах.

Как отмечает главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах, фактически дополнительный выпуск монет оседает на руках у населения в силу невостребованности в повседневном быту: "Даже на десять рублей просто нечего купить, они выпадают из оборота и пылятся в копилках и тумбочках граждан".

По словам руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константина Ордова, покупательная способность денег падает куда быстрее официальных показателей инфляции, хотя она сейчас находится на рекордно низком уровне (в июле - 3,4% в годовом выражении). По его мнению, даже низкая инфляция уже не сможет вернуть их ценность, поэтому скоро все цены и взаиморасчеты могут стать кратными 50 рублям.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  население,  монеты,  использование

 
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