Гречка - самый подорожавший продукт за последний год

14 августа. FINMARKET.RU - За последний год самым подорожавшим продуктом в РФ стала, цена на которую выросла в том числе из-за пандемии коронавируса, пишут "Ведомости" . Так, по данным Росстат, средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 г. подскочила более чем в 1,7 раза - до 87,1 руб. за 1 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании "Прозерно" Владимир Петриченко. По его данным, сейчас в опте крупа стоит примерно 48 руб. за 1 кг, вдвое дороже, чем в августе прошлого года. Это связано с тем, что в 2019 г. цена на крупу была катастрофически низкой из-за перепроизводства в предыдущие годы, а после сокращения площадей посевов она стала постепенно расти, рассказывает Петриченко. Кроме того, по его словам, на цене товара сказался и ажиотажный спрос весной т.г., когда перед введением в стране режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, потребители скупали продукты с длительными сроками хранения.

Поставщики начали повышать отпускныена крупу в апреле-мае, ссылаясь на дефицит сырья иего стоимости на этом фоне, напоминает коммерческий директор торговой сети "Перекресток" Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, гречка в магазинах дорожала меньшими темпами, чем в опте, так как компания с тех пор частично компенсировала рост ее стоимости за свой счет.

Сейчас оптовая стоимость крупы стабилизировалась на фоне ожидания нового урожая, от него будет зависеть дальнейшая динамика, говорит зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. По словам Петриченко, в этом году посевы гречихи не сокращались, а выросли примерно на 5% - до 855 тыс. га. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут ожидает, что производство гречихи будет выше примерно на 5% и составит 830 тыс. т. Он прогнозирует, что цена на крупу существенно снизится в октябре, когда на рынок начнет поступать новый урожай.

По оценкам Nielsen, в крупнейших розничных сетях России продажи круп в июле 2019 г. - июне 2020 г. выросли на 26% - до 33 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в натуральном выражении они увеличились только на 6%. Но ни одна другая крупа так сильно не подорожала.