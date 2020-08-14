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14 августа 2020 года 09:45
Рынок розничной торговли сократится впервые за 20 лет
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Владимир Гердо/ТАСС
14 августа. FINMARKET.RU - Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. Согласно исследованию Infoline, по итогам года по базовому прогнозу оборот российского ритейла может сократиться на 0,7% - до 33,3 трлн руб. Пессимистичная оценка предполагает падение на 2% - до 32,9 трлн руб. год к году, пишет "Коммерсант". Как поясняет гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, падение оборота розничной торговли в годовом выражении произойдет впервые как минимум с 2000 года. В абсолютных цифрах прогноз аналитиков означает, что потери рынка составят до 670 млрд руб. Но продовольственный ритейл, по оценкам Infoline, все же покажет небольшой рост. Базовый прогноз предполагает увеличение оборота на 2,4% - до 16,5 трлн руб., неблагоприятный - на 1,2% - до 16,3 трлн руб. Вторая оценка означает, что темпы роста будет самыми низкими за последние 9 лет. Как следует из данных Infoline, в течение 2011-2019 годов оборот увеличивался в диапазоне 2,2-11,15% ежегодно. Оборот непродовольственной розницы, по базовому прогнозу Infoline, в этом году снизится на 3,7% - до 16,8 трлн руб. По пессимистичной оценке он упадет на 5% - до 16,6 трлн руб. год к году. Сильнее всего кризис повлиял на fashion-рынок, ювелирную отрасль и продавцов автомобилей, перечисляет Бурмистров. Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс ожидает падение продаж одежды, обуви и аксессуаров по итогам года на 25-40%, в том числе из-за продолжительного закрытия торговых центров. Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" ожидает падения рынка автомобилей по итогам года на 18% в штуках: при таком развитии событий продажи в деньгах будут в небольшом минусе или на уровне прошлого года. Оборот ювелирных магазинов, по оценкам гендиректора Гильдии ювелиров России Эдуарда Уткина, может упасть на 55%, прежде всего из-за падения покупательной способности. В Infoline ожидают восстановления розничного рынка уже в следующем году. Пессимистичный прогноз предполагает рост на 4,1% - до 34,3 трлн руб., базовый - на 8,1% - до 36 трлн руб. год к году.
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