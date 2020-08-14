Рынок розничной торговли сократится впервые за 20 лет

14 августа. FINMARKET.RU - Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. Согласно исследованию Infoline, по итогам года по базовому прогнозуроссийского ритейла может сократиться на 0,7% - до 33,3 трлн руб. Пессимистичная оценка предполагаетна 2% - до 32,9 трлн руб. год к году, пишет "Коммерсант"

Как поясняет гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, падение оборота розничной торговли в годовом выражении произойдет впервые как минимум с 2000 года. В абсолютных цифрах прогноз аналитиков означает, что потери рынка составят до 670 млрд руб.

Но продовольственный, по оценкам Infoline, все же покажет небольшой рост.

Базовый прогноз предполагает увеличение оборота на 2,4% - до 16,5 трлн руб., неблагоприятный - на 1,2% - до 16,3 трлн руб. Вторая оценка означает, что темпы роста будет самыми низкими за последние 9 лет. Как следует из данных Infoline, в течение 2011-2019 годов оборот увеличивался в диапазоне 2,2-11,15% ежегодно.

Оборот непродовольственной розницы, по базовому прогнозу Infoline, в этом году снизится на 3,7% - до 16,8 трлн руб. По пессимистичной оценке он упадет на 5% - до 16,6 трлн руб. год к году. Сильнее всего кризис повлиял на fashion-рынок, ювелирную отрасль и продавцов автомобилей, перечисляет Бурмистров. Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс ожидает падение продаж одежды, обуви и аксессуаров по итогам года на 25-40%, в том числе из-за продолжительного закрытия торговых центров.

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" ожидает падения рынка автомобилей по итогам года на 18% в штуках: при таком развитии событий продажи в деньгах будут в небольшом минусе или на уровне прошлого года. Оборот ювелирных магазинов, по оценкам гендиректора Гильдии ювелиров России Эдуарда Уткина, может упасть на 55%, прежде всего из-за падения покупательной способности.

В Infoline ожидают восстановления розничного рынка уже в следующем году. Пессимистичный прогноз предполагает рост на 4,1% - до 34,3 трлн руб., базовый - на 8,1% - до 36 трлн руб. год к году.