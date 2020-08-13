Даже льготная ипотека не по карману многим гражданам

13 августа. FINMARKET.RU - Россияне демонстрируют прохладное отношение к ипотечным займам, отмечают социологи.

В июле 2020 года более трети ипотечных кредитов было выдано российскими банками по программам с государственной поддержкой, в том числе программам льготной ипотеки под 6,5% годовых, семейной и дальневосточной ипотеки, рассказали в аналитическом центре "ДОМ.РФ". В компании надеются, что по итогам 2020 года будет выдано около 1,2 млн кредитов на сумму в 3 трлн руб. Однако, пишет "Независимая газета", с надеждами чиновников на "ипотечный бум" вступают в противоречие планы самих россиян.

В частности, как показывают социологические опросы, россияне в принципе не против брать кредит по льготной ставке. Как следует из результатов опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ), почти половина опрошенных (48%) полагают, что многие захотят воспользоваться такой возможностью и улучшить свои жилищные условия. Но, если спрашивать россиян об их собственных жилищных планах, картина меняется кардинально. Так, 51% опрошенных исключают для себя вероятность в ближайшие два-три года взять ипотеку даже по льготной ставке. Стимулировала бы столь низкая ставка взять кредит лишь 9% россиян.

В качестве объяснения низкого интереса к жилищным кредитам под 6,5% годовых респонденты ФОМ называют низкий уровень жизни людей и проблемы с зарплатой (16%), отсутствие уверенности в завтрашнем дне (4%), отказы банков в кредитах (4%) и большую переплату по кредиту (3%).

Как следует из опроса ФОМ, сегодня большинство россиян проживают в отдельной квартире (61%), а каждый третий - в собственном доме. При этом 82% опрошенных проживают в собственном жилье. 67% жителей страны считают свои текущие жилищные условия хорошими, обратного мнения придерживается почти каждый пятый. "Терпимыми" называют жилищные условия лишь 10% респондентов. Для сравнения: 11 лет назад довольны условиями жизни были 32% россиян, тогда как половина называли их терпимыми, 18% опрошенных и вовсе были ими недовольны.

Даже несмотря на это, свыше половины респондентов (57%) были бы не против в теории улучшить свои жилищные условия. Однако 80% сообщают, что у них нет достаточных финансовых возможностей для этого.

По мнению экспертов "НГ",в России бесконечно далека от того, чтобы считаться драйвером экономики, как этого бы хотели чиновники. "Суммарный объем ипотечной задолженности составляет всего 6,8% от ВВП России, тогда как в развитых странах этот показатель исчисляется десятками процентов или вовсе превышает годовой ВВП. Поэтому на самом деле в экономике России есть явный дефицит финансирования строительства и жилищного вопроса", - отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.