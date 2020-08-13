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13 августа 2020 года 11:12
Даже льготная ипотека не по карману многим гражданам
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Михаил Терещенко/ТАСС
13 августа. FINMARKET.RU - Россияне демонстрируют прохладное отношение к ипотечным займам, отмечают социологи. В июле 2020 года более трети ипотечных кредитов было выдано российскими банками по программам с государственной поддержкой, в том числе программам льготной ипотеки под 6,5% годовых, семейной и дальневосточной ипотеки, рассказали в аналитическом центре "ДОМ.РФ". В компании надеются, что по итогам 2020 года будет выдано около 1,2 млн кредитов на сумму в 3 трлн руб. Однако, пишет "Независимая газета", с надеждами чиновников на "ипотечный бум" вступают в противоречие планы самих россиян. В частности, как показывают социологические опросы, россияне в принципе не против брать кредит по льготной ставке. Как следует из результатов опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ), почти половина опрошенных (48%) полагают, что многие захотят воспользоваться такой возможностью и улучшить свои жилищные условия. Но, если спрашивать россиян об их собственных жилищных планах, картина меняется кардинально. Так, 51% опрошенных исключают для себя вероятность в ближайшие два-три года взять ипотеку даже по льготной ставке. Стимулировала бы столь низкая ставка взять кредит лишь 9% россиян. В качестве объяснения низкого интереса к жилищным кредитам под 6,5% годовых респонденты ФОМ называют низкий уровень жизни людей и проблемы с зарплатой (16%), отсутствие уверенности в завтрашнем дне (4%), отказы банков в кредитах (4%) и большую переплату по кредиту (3%). Как следует из опроса ФОМ, сегодня большинство россиян проживают в отдельной квартире (61%), а каждый третий - в собственном доме. При этом 82% опрошенных проживают в собственном жилье. 67% жителей страны считают свои текущие жилищные условия хорошими, обратного мнения придерживается почти каждый пятый. "Терпимыми" называют жилищные условия лишь 10% респондентов. Для сравнения: 11 лет назад довольны условиями жизни были 32% россиян, тогда как половина называли их терпимыми, 18% опрошенных и вовсе были ими недовольны. Даже несмотря на это, свыше половины респондентов (57%) были бы не против в теории улучшить свои жилищные условия. Однако 80% сообщают, что у них нет достаточных финансовых возможностей для этого. По мнению экспертов "НГ", ипотека в России бесконечно далека от того, чтобы считаться драйвером экономики, как этого бы хотели чиновники. "Суммарный объем ипотечной задолженности составляет всего 6,8% от ВВП России, тогда как в развитых странах этот показатель исчисляется десятками процентов или вовсе превышает годовой ВВП. Поэтому на самом деле в экономике России есть явный дефицит финансирования строительства и жилищного вопроса", - отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.
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