Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на треть

13 августа. FINMARKET.RU - Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15-30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.

В рамках регуляторной гильотины предлагается признать утратившим силу постановление правительства №18 о правилах установления требований к энергоэффективности зданий (от 25 января 2011 года). Вместе с постановлением также действовали два приказа (1550/ ПР и 399/ ПР), которые определяли сами требования, рассказала "Известиям" член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности, директор эксперт-бюро "ЭнергиаВита" Мария Степанова.

Взамен Минстрой разработал новое постановление, сейчас оно находится на стадии публичных обсуждений. В проекте гораздо меньше конкретики, чем в предыдущем документе, нет информации о создании новых подзаконных актов с требованиями к энергоэффективности, отметила Степанова. Она подчеркнула: можно было учесть накопившийся опыт и сделать более продуманный документ, но пока получилось наоборот - проект подвергает гильотине практически всё.

В проекте прописано, что требования будут устанавливаться в соответствии с 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Но в законе и его подзаконных актах нет части важных правил, которые были прописаны к прошлому постановлению, рассказал "Известиям" советник аппарата комитета Госдумы по энергетике Александр Фадеев. Председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова считает, что требования в текущей версии проекта ослаблены.

Постановление призвано сократить стоимость строительства на 10-15%, сказал руководитель направления "Энергоэффективность зданий" компании "Технониколь" Станислав Щеглов. Но послабления могут привести к тому, что застройщики станут использовать менее дорогие стройматериалы, архитектурные и инженерные решения, сохраняющие энергию, отметил Фадеев. "В результате расходы граждан нав новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов. Сами тарифы регулируются в пределах роста инфляции", - добавил он.

Проект, разработанный Минстроем в рамках регуляторной гильотины, направлен на оптимизацию правил определения класса энергетической эффективности зданий. За основу взята международная практика, сказал "Известиям" член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. При этом в развитых странах регулярно ужесточаются требования к энергоэффективности зданий, отметил Фадеев. Новый документ, по сути, противоречит и плану по повышению энергоэффективности, разработанному Минэкономразвития и направленному на рассмотрение в министерства и ведомства, указал он.