Россияне бронируют туры за рубеж на Новый год

13 августа. FINMARKET.RU - Несмотря все еще в большинстве своем закрытые границы, россияне уже готовы вернуться к привычному режиму поездок: они начали бронировать авиабилеты, гостиницы и туры за рубеж на Новый год. По расчетам аналитиков Tinkoff CoronaIndex, в июле число бронирований авиабилетов за рубеж на период с конца декабря по конец января на платформе "Тинькофф-Путешествия" выросло на 30% относительно июня.

Аналогичную тенденцию заметили в OneTwoTrip, пишет "Коммерсант" . По расчетам сервиса, глубина бронирований постепенно растет: если два месяца назад 80% билетов покупались за семь дней до вылета, сейчас это значение размылось до 61%. Аналитики указывают, что 45% билетов, купленных на период с 20 декабря по 10 января, приходятся на полеты по России. Оставшаяся доля распределена, в частности, между Таиландом (6,6% в общей структуре бронирований), Испанией (5,2%), Италией (4,2%) и ОАЭ (3,9%).

«После затишья туристы начинают снова покупать билеты в Европу и страны дальнего зарубежья, даже те, сообщение с которыми еще не открыто»,— отмечает представитель сервиса Наталья Анисимова. В Aviasales отмечают, что, хотя пользователи во многом опасаются покупать билеты, изучают различные варианты достаточно активно. Лидер поисковых запросов — Таиланд. По данным Ostrovok.ru, число запросов на размещение на период новогодних праздников сейчас в два раза ниже, чем годом ранее.

Сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин отмечает, что средний горизонт планирования у проданных туров сейчас всего восемь дней. Но, несмотря на фактическое отсутствие продаж, туристы активно ищут новогодние туры в Таиланд, Турцию, на российские курорты, в ОАЭ и Вьетнам. В Tez Tour подтверждают, что бронирования на новогодние праздники пока единичны, называя лидерами спроса Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку, Кубу и Доминиканскую Республику. Существует спрос и на горнолыжные европейские курорты по акциям раннего бронирования.