Дистанционные сервисы помогли развитию гарантийного бизнеса

13 августа. FINMARKET.RU - Выдача банками гарантий и поручительств во время пандемии заметно ускорилась. Рост объемов гарантийного бизнеса во втором, «карантинном» квартале опережал темпы начала года. Если в первом квартале темпы роста были на уровне 16–20%, то в период пандемии они повысились до 23–27%, пишет "Коммерсант" . При этом в 2019 году этот бизнес стагнировал, за исключением последнего квартала, когда рост составлял 5–13%.

Гарантийный бизнес генерирует для банков хотя и не самую большую, но стабильную часть комиссионных доходов, причем это один из самых низкорисковых сегментов. Основными факторами являются увеличение востребованности инструментов, снижающих риск при заключении контракта между поставщиком и покупателем, нефондируемый характер гарантийных операций (клиенту не требуется привлекать заемные средства), отмечают в ВТБ. Кроме того, говорят в банке, в связи с пандемией многие участники бизнеса стали использовать гарантии как инструмент обеспечения обязательств сторон для возможности переноса сроков реализации проектов.

также указывают, что принятие решения по выдаче гарантий заметно ускорилось, в том числе за счет внедрения цифровых технологий.

Например, в Сбербанке львиную долю гарантий перевели в онлайн: выдача занимает не более трех часов, от клиента требуется два документа, поясняет тенденцию роста вице-президент банка Сергей Бессонов. По его словам, основным локомотивом роста выступили гарантии в рамках госзакупок — за пять месяцев банк зафиксировал увеличение количества госзакупок на 20% к прошлому году.

Гарантийный бизнес пользуется успехом у банков, поскольку позволяет получать неплохой комиссионный доход, а его перевод в дистанционный формат дает экономию на издержках, поясняет старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.