Кредиты будут выдавать в банкомате по биометрии

13 августа. FINMARKET.RU - У россиян может появиться возможность взять заем по биометрии в банкомате кредитной организации, где они ранее не обслуживались. Возможность запуска такого функционала изучает Промсвязьбанк (ПСБ). Технологии распознавания лица в банкоматах, которые тестирует ПСБ, могут использоваться для оформления кредитных и депозитных продуктов через устройства самообслуживания. Получить их смогут не только действующие клиенты банка, которым уже открыли счет по стандартной процедуре в отделении, но и люди, раньше в банке не обслуживавшиеся, - после прохождения удаленной идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом "Известиям" рассказал директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров. Он подчеркнул, что банк оценивает технологию и в случае ее востребованности будет масштабировать этот функционал в банкоматы.

Возможность выдачи кредитов в более чем 1,8 тыс. банкоматов для уже действующей клиентской базы в ПСБ была запущена ранее, подчеркнул Петров. В банке считают, что АТМ имеет большой потенциал в плане коммуникации с клиентами: это самый удобный и популярный способ офлайн-взаимодействия, при этом технологии позволяют использовать его как канал идентификации и продаж.

Разработкой похожего сервиса занимаются также в МКБ: предполагается, что клиенту после идентификации непосредственно через банкомат будут доступны продукты кредитной организации, оформить их можно будет в самом устройстве, сообщил "Известиям" начальник управления развития платежных сервисов финорганизации Глеб Забелин. Он подчеркнул, что пока рассматривается вариант выдачи займа гражданам, которые ранее уже обслуживались в банке. Кредитное предложение будет учитывать данные о гражданине из внутренней системы организации. Одобренную ссуду клиент сможет сразу получить в АТМ, отметил Глеб Забелин.

Возможность оформления кредита через устройство самообслуживания также прорабатывается в ВТБ и УБРиР, сообщили "Известиям" их представители. Пилотирование сервиса по распознаванию лиц в банкоматах уже ведут Сбербанк и "Тинькофф".

Банк "Дом.РФ" планирует позволить любому россиянину подавать заявку на потребкредит через банкомат с выдачей денег в офисе, в мобильном приложении или через курьера, заявил директор розничных продуктов финансовой организации Евгений Шитиков.

Функционал упростит процесс оформления займа для граждан, а банкам он позволит расширить клиентскую базу, полагают опрошенные "Известиями" эксперты. Тем не менее россияне пока не доверяют биометрии, а в единой базе хранится лишь около 150 тыс. слепков.