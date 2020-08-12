Чиновники назвали сферы с наивысшим риском увольнений

12 августа. FINMARKET.RU - В России больше всего граждан под рискомтрудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.

, где риск потерять работу выше, чиновники назвали, опираясь на данные периода карантинных мер. В пресс-службе Минтруда также сообщили, что в наименьшей степени пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Соответственно, в этих сферах возможны минимальное число сокращений или их отсутствие.

Сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан, сказали газете в министерстве. Трудятся по найму в стране 54,3 млн человек - соответственно, речь примерно о 217 тыс. работников.

Как отметили в Минтруде, в число планируемых к увольнению попадают не только граждане, теряющие работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности. Этот показатель учитывает еще и сотрудников, которые попадают под технические сокращения: например, переименование отдела или департамента ведет за собой "увольнение" сотрудников отдела с прежним названием и прием на работу тех же сотрудников в отдел с новым названием.

Год назад под риском увольнений было вчетверо больше людей - 1,6% работающих, добавили в Минтруде. Но значительное число из них как раз попадали под технические сокращения - тогда компании были значительно более активны в плане административных преобразований, уточнили в ведомстве.

В целом российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, заявили в министерстве. Так, в июле количество принятых на работу впервые с начала пандемии превысило численность уволенных граждан.

В службах занятости на начало августа зарегистрированы 3,3 млн безработных, год назад их численность составляла только 0,7 млн человек. Свыше 40% граждан, состоящих на учете, не работали официально длительное время или не работали по найму никогда, уточнили в Минтруде.

Как отметил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, сведения о сокращениях подает только крупный бизнес, а средний и малый - нет. "А именно небольшие предприятия больше страдают от кризиса и чаще вынуждены сокращать штат. По примерным оценкам, в зоне риска увольнения находятся дополнительно еще около 500 тыс. человек", - сказал эксперт.

Вице-президент РСПП Федор Прокопов согласен, что данные Минтруда о предполагаемых сокращениях не могут быть достоверными на 100%, так как в официальную статистику попадают не все случаи увольнений.