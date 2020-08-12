Персональные кредитные рейтинги гражданам начали присваивать досрочно

12 августа. FINMARKET.RU - В России индивидуальный кредитный рейтинг гражданина планируется внедрить в банковскую деятельность с начала 2021 г. - соответствующий законопроект недавно в третьем чтении одобрила Госдума. Однако некоторые бюро кредитных историй начали присваиватьзаемщикам заранее. Так, Национального бюро кредитных историй (НБКИ) уже начало рассчитывать персональные кредитные рейтинги (ПКР). В ходе подготовительной работы, которая началась летом прошлого года, бюро проанализировало 430 млн записей кредитных историй, содержащих сведения о 100 млн заемщиков, т. е. практически обо всем экономически активном населении страны, пишут "Ведомости"

Как объясняет замдиректора НБКИ по маркетингу Владимир Шикин, алгоритм, по которому рассчитывается ПКР, учитывает аккуратность соблюдения графика платежей при обслуживании кредитов, количество кредитов, их разнообразие, частоту обращений за займами и т. д. Рейтинг выставляется в диапазоне от 300 до 850 баллов - чем больше числовое значение, тем выше шансы заемщика на одобрение кредитной заявки и тем лучше условия кредитования.

Согласно расчетам НБКИ, с июля 2019 г. среднее значение ПКР заемщиков с действующими кредитами выросло на 9 пунктов и составило 651 балл. О

"Обычно рост ПКР вызывается улучшением качества кредитной истории, - говорит Шикин. - Это сигнал, что заемщики стали более аккуратно вносить платежи и допускать меньше просрочек, что они меньше рассылают веером заявки наи более ответственно подходят к выбору кредитора. Однако на средний ПКР напрямую влияет и кредитная политика банков. Ужесточение оценки заемщиков при рассмотрении заявок гарантированно повышает этот показатель. Обычно ПКР растет при нестабильном рынке, когда банки стараются снизить риски кредитования".

Поэтому эксперты сдержанно оценивают рост персональных рейтингов, отмеченный НБКИ.