Минтруд готовит временные вакансии для безработных

12 августа. FINMARKET.RU - В 79 российских регионах появятся временныедля тех, кто остался без работы или находится под угрозой сокращения, сообщили в Минтруде. Министерство заключило с регионами специальные соглашения, теперь местные власти проводят отбор работодателей, которым будут направлены такие сотрудники, пишет "Российская газета"

Со стороны работников все выглядит как обычно: трудовой договор с организацией, работа по ТК, зарплата от работодателя. Но максимальный срок трудоустройства в рамках этой программы - три месяца, в трудовом договоре будут три стороны: работник, работодатель и центр занятости. Работодателю положена субсидия от государства в размере одного МРОТ на каждого работника, увеличенном на сумму страховых взносов и районный коэффициент.

На эти цели правительство направит 4 млрд рублей из резервного фонда. Больше всего субсидий получат Свердловская и Ростовская области, Татарстан и Башкортостан, Пермский и Краснодарский края, сообщил. Вне проекта остались Московская, Мурманская, Новосибирская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий АО и Москва.

Как уточнили в Минтруде, размер зарплаты - предмет договора между работником и нанимателем, однако она не может быть ниже МРОТ. За тем, кто будет занят на общественных работах, сохранится право на получение пособия по безработице. Местные власти завершают формирование перечня временных рабочих мест и общественных работ, которые будут предложены в регионе.

Для поддержки занятости предлагаются два сценария. Безработные смогут отправиться на общественные работы. За их выполнение они получат некие деньги, которые станут дополнением к выплачиваемому пособию. А для тех, кто находится в простое или работает неполные смены, есть вариант временной занятости. В этом случае человек будет на период до 3-х месяцев трудоустроен в ином месте, работая там за зарплату. Если ему при этом выплачивают две трети оклада за нахождение в простое в той организации, где он состоит в штате, то этот заработок станет совсем не лишним дополнением. При этом временный работодатель получит от государства субсидию, равную одному МРОТ, увеличенному на сумму страховых выплат.