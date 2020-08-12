Численность МСП сокращается, число их сотрудников растет

12 августа. FINMARKET.RU - Экономические потрясения весны-лета 2020 года в малом и среднем предпринимательстве (МСП) привели к необычному эффекту: числогод к году сократилось более чем на 4%, но число работающих в этом секторе не только не уменьшилось, но и медленно увеличивается.

В распоряжении "Коммерсанта" оказались статистика Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10 августа и ряд ретроспективных цифр, позволяющих оценить, в какой степени подтверждаемый Росстатом с июня обвал доходов от предпринимательства коррелирует с динамикой численности юрлиц сектора МСП и индивидуальных предпринимателей (самозанятых, число которых продолжает расти, единый реестр не учитывает). Общие данные подтверждают предположение о том, что противоэпидемические ограничения экономической активности в марте-мае и позже действительно привели к значимому сокращению числа МСП - на 10 августа 2019 года их было 5,83 млн, год спустя - 5,59 млн (падение на 4,2%).

В целом из статистики следует, что закрытие компаний МСП пока только началось: по состоянию на июль их было 6,05 млн - почти на 3% больше, чем прошлым летом. В июле-августе, впрочем, МСП массово закрывались - общее число сократилось на 7,6%. Однако закрывался преимущественно микробизнес, число же средних предприятий и ИП выросло за год на 5,2%. Сокращение собственно в малом бизнесе составило 3,3%.

Динамика же численности занятых в секторе показывает, что с точки зрения работающих в этих компаниях и ИП людей никакого кризиса нет, и общее число занятых в малом и среднем бизнесе де-факто не изменилось. А предполагавшиеся еще в июне "массовые увольнения" с малых предприятий никакого вклада в рост на 1 процентный пункт безработицы вне внесли, поскольку их или не было, или все уволенные (что маловероятно) мгновенно, еще в июне-июле, были замещены бывшими сотрудниками крупных структур, оставшимися без работы.

При этом в средних предприятиях-юрлицах (основная форма для средних МСП) годовой рост занятости близок к фантастическому - 9,6%. Он полностью поглотил сокращение на 1,2% занятых в микробизнесе и на 0,9% - в малом бизнесе. Схожая картина - в статистике численности ИП: за год их стало на 3,4% меньше, но почти все это - ликвидирующийся микробизнес.

Крупнейшее сокращение за год - в Москве (5,2%), где эпидемия была особенно сильной.