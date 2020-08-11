ВВП России во 2-м квартале упал на 8,5%

Снижение российской экономики во 2-м квартале составило 8,5%, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства оказались лучше оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало падение ВВП на 9,6%

11 августа. FINMARKET.RU -РФ во 2-м квартале 2020 года в годовом выражении снизился на 8,5% после роста на 1,6% в 1-м квартале. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Предварительная оценка выполнена производственным методом и основана на оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики, указывается в сообщении ведомства.

Данные Росстата оказались несколько лучше оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало падение ВВП в апреле-июне на 9,6%.

Ранее Минэкономразвития (в своей картине деловой активности) сообщало, что падение ВВП РФ, по оценке министерства, в июне 2020 года замедлилось до 6,4% в годовом выражении после снижения на 10,7% в мае, падения на 12% в апреле, роста на 0,8% в марте, 2,7% в феврале и 1,6% в январе.

В конце июля министр экономического развития Максим Решетников говорил, что Минэкономразвития оценивает снижение экономики России в 1-м полугодии текущего года по сравнению с 1-м полугодием 2019 года в 4,2%. Он отметил, что прогноз на 2020 год остается прежним - снижение на 4,8%, добавив, что в августе прогноз будет уточняться.

Минэкономразвития в июньской версии прогноза ожидает падение ВВП РФ в 2020 году на 4,8%, рост в 2021 году на 3,2%, в 2022 году - на 2,9%, в 2023 году - на 3,1%.

По прогнозу ЦБ РФ ВВП России в 2020 году снизится на 4,5-5,5%. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5-4,5% в 2021 году и на 2,5-3,5% в 2022 году.

Консенсус-прогноз экспертов по динамике ВВП на 2020 год даже несколько лучше официальных ожиданий: аналитики ожидают снижение экономики в текущем году на 4,2% с последующим ростом на 3,1% в 2021 году.

При этом эксперты "Центра развития" НИУ "Высшая школа экономики" в своем периодическом докладе "Комментарии о государстве и бизнесе" оценивали падение ВВП РФ во 2-м квартале 2020 года на уровне около 11% в годовом выражении.

Во 2-м квартале 2020 года снижение темпов роста добавленной стоимости наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства отмечает Росстат.

"Максимальное падение отмечено в сырьевом секторе, розничной торговле, пассажирских перевозках, а также в отраслях, связанных с оказанием услуг населению. Минимальное - в обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой торговле и грузоперевозках, а также в обеспечении электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха", - говорится в сообщении Росстата.

Во 2-м квартале 2020 года рост производства в сельском хозяйстве составил 3,1%, в промышленном секторе производство снизилось на 8,5% (при этом падение добычи полезных ископаемых - 10,3%), розничный товарооборот сократился на 16,6%, пассажирооборот - на 79,0%, сфера общественного питания - на 48,9%, объем платных услуг населению - на 37,2%.

Номинальные значения объема ВВП во 2-м квартале 2020 года, индекс-дефлятор, а также уточненный (при необходимости) индекс физического объема будут опубликованы Росстатом 9 сентября, указывает ведомство.