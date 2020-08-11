Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - Путин

11 августа. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в миреот коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко проинформировать об этой вакцине, но при этом заметил: "Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, повторяю: прошла все необходимые проверки".

После выступления министра президент уточнил, есть ли еще все-таки зарегистрированные в мире вакцины от COVID-2019, обратив внимание на слова Мурашко, что российская вакцина одна из первых в мире.

"Есть разработки у китайских коллег, которые на стадии регистрации, на условиях; есть еще ряд в других странах, но там еще идут клинические исследования. По сути дела, регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первое", - пояснил министр.

Путин в ответ на это заметил: "Надеюсь, что и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться - и на мировом рынке лекарственных препаратов, вакцин появится достаточно много продуктов, которые можно будет использовать".

"Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что это и будет", - сказал президент в ходе совещания.

Путин рассчитывает, чтоналадит массовый выпуск вакцины от коронавируса в ближайшее время.

"Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск этого препарата", - сказал он, подчеркнув, что вакцинация должна быть "исключительно добровольной", чтобы все желающие могли воспользоваться достижениями российских ученых.

"Знаю, что у нас работа над вакцинами подобного рода в России продолжается в других учреждениях. Желаю всем специалистам успеха. Мы должны быть благодарны тем, кто сделал этот первый очень важный для нашей страны шаг, вообще для всего мира", - заявил президент.

Временная регистрация первой российской вакцины от коронавируса выдана до 1 января, следует из госреестра лекарственных средств. Также из него следует, что в этот же день планируется ввод ее в гражданский оборот.

Между тем глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что ввод вакцины в гражданский оборот в регионах начинается одновременно с третьей фазой ее испытаний в Москве, к которой уже готовы приступить.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании, что уже к концу августа в России может стартовать кампания по вакцинации медицинских работников новой российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.

"Как только что мы обсуждали, очень надеемся, что в сентябре - либо в конце августа-сентябре уже начнет появляться вакцина, первой категорией для вакцинирования станут, как мы надеемся, медработники", - сказала Голикова.

Ранее в ходе совещание Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат, как было объявлено на заседании, будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. В свою очередь, Путин заявил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.