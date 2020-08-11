Количество самозанятых резко увеличилось

11 августа. FINMARKET.RU - Количество самозанятых, которые официально работают на себя, по итогам первого полугодия выросло в 10,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представил сервис "Яндекс.Касса" в своем исследовании. Аналогичную тенденцию "Ведомостям" подтвердили в сервисе YouDo: здесь число официально регистрирующихся в качестве самозанятых россиян возросло в 8 раз. Государственные власти тоже заметили этот рост. Так, в Москве, по данным мэрии, за полгода число самозанятых увеличилось на 70%. Всего по России их количество перевалило за 850 000 человек, сообщало Минэкономразвития.

Одновременно количество вакансий в России сократилось в 4 раза, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Еще в марте, до начала самоизоляции, на одного безработного приходилось две вакансии. Но уже в июне ситуация была обратной: двое безработных на одну вакансию.

Увеличение числа самозанятых, безусловно, связано с ростом безработицы, но лишь частично, уверяют эксперты. "Эти два месяца вылились в период переформатирования некоторых граждан, которые стали заниматься тем, чем им хочется и что приносит им доход, тем более что многие лишились прежней работы, - отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. - К тому же многие были вынуждены зарегистрироваться в качестве самозанятых по требованию работодателя".

Регистрация граждан в статусе самозанятых началась в 2019 г. в тестовом режиме: эксперимент был запущен в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан, напоминает газета. Самозанятым предоставляется льготный налоговый режим: ставка налога на профессиональный доход в 4% для граждан, оказывающих платные услуги физическим лицам, и 6% - юридическим.

На новый режим обратили внимание работодатели и индивидуальные предприниматели (ИП), которые увидели возможность сэкономить на налогах, считает генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. "Многие работодатели увольняют своих сотрудников, которые находятся на окладе при KPI (т. е. чем больше ты принес компании денег, там больше получил бонус), - рассказывает он. - И, как правило, сотрудники, которые занимаются продажами, и так находятся на грани самозанятости: они не заинтересованы в окладе, а только в процентах, которые показывают их компетентность и активность". Но активнее всего переходят на самозанятость ИП из сферы услуг, отмечается в исследовании "Яндекс.Кассы".