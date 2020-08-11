Выплаты малообеспеченным семьям с детьми могут увеличить

11 августа. FINMARKET.RU - Со следующего года пособие на детей от трех до семи лет, которое получают малоимущие семьи, может быть увеличено. Поправки в законодательство разрабатывает Минтруд. Предполагается, что сумма выплат вырастет с 5,5 тыс. рублей в среднем по стране до 11–12 тыс. рублей в месяц.

В ряде случаев ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет в нынешнем размере оказалось недостаточно для того, чтобы вывести семью из бедности (то есть среднедушевые доходы всё равно оставались ниже прожиточного минимума), рассказали "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Поэтому министерство «считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году», сообщили в ведомстве. О каких именно изменениях идет речь, там не уточнили. В начале года президент во время послания Федеральному собранию говорил, что если новых выплат не хватит для вывода семей из бедности, то со следующего года возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума, то есть вдвое больше нынешнего.

Минтруд готовит проект нормативного акта об изменении сумм выплат, отметили в пресс-службе ведомства. Порядок назначения пособий уже утвержден постановлением правительства № 384 от 31 марта и распространяется на всю страну, добавили в министерстве.

Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. В этом случае на малыша оговоренного возраста можно получать половину регионального прожиточного минимума на детей (для расчета чиновники используют показатели за II квартал прошлого года). Суммы различаются в зависимости от региона.

По данным Минтруда, сейчас средства положены более чем 2 млн детей.

Ранее россияне получили право на две единовременныена детей от трех до 16 лет в связи с пандемией по 10 тыс. рублей каждая. Также были перечислены ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до трех лет. Кроме того, родителям положены дополнительные средства, если они потеряют работу.