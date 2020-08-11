НПФ хотят взимать плату за управление пенсионными резервами

11 августа. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят получить право взимать постоянную часть(management fee) не только по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), но и по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Это следует из письма Ассоциации(АНПФ) и Национальной ассоциации НПФ (НАПФ), направленного в ЦБ, пишет "Коммерсант" . "Сегодня НПО является самым зарегулированным и самым низкомаржинальным продуктом на рынке финансовых услуг",- пишут пенсионные лоббисты. АНПФ и НАПФ считают, что снижение рыночных процентных ставок, а значит, доходностей частных фондов "неминуемо приведет к существенному снижению прибыльности и вымыванию капиталов фондов", а это, в свою очередь, станет причиной экономической неэффективности отрасли для инвесторов.

В приложении к письму ассоциации сравнивают НПО со страховыми продуктами (НСЖ, ИСЖ, пенсионное страхование), а также продуктами УК (ПИФ, доверительное управление, ДУ). По страховым продуктам комиссия от взносов составляет 2-5%, success fee - 10-15%, а management fee - 1-1,5%. По ПИФам комиссия 0-3%, success fee - до 20%, management fee - 0,8-3%, а порой доходит до 10%. В ДУ нет комиссий, плата за успех составляет 10-20%, а постоянная часть вознаграждения - 0,13-3,5%. Вместе с тем НПФ по НПО вынужден поддерживать страховой резерв в размере 5% от пенсионных резервов, оплачивать из капитала аквизиционные и операционные расходы, а также гарантировать безубыточность вложений на годовом периоде. Таким образом, по мнению ассоциаций, "в зависимости от параметров пенсионного плана окупаемость НПО происходит не ранее пятого года", в результате в эпоху низких ставок нынешний порядок вознаграждения может остановить развитие сегмента.

В ЦБ заявили "Коммерсанту", что "существующая система, когда размер вознаграждения зависит от результатов инвестирования пенсионных резервов за год, не отвечает особенностям и многообразию существующих и возможных пенсионных схем". Кроме того, по мнению регулятора, нынешняя система не способствует долгосрочному инвестированию пенсионных резервов. Однако говорить о параметрах новой системы вознаграждения в ЦБ считают преждевременным.