Вопрос о выдаче авиакомпаниями ваучеров дошел до правительства

11 августа. FINMARKET.RU - Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поручить провести проверку авиакомпаний, которые выдают ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты, проданные после 1 мая. Это способствует поощрению мошеннических схем, говорится в письме, с которым ознакомились "Известия"

"Авиакомпании осуществляют продажу билетов на несуществующие рейсы, пассажиры приобретают данныеи остаются без денег", - отмечается в обращении, направленном в кабмин 8 августа.

Правительство в июле утвердило постановление № 991, которое разрешает авиакомпаниям в случае отмены рейсов вместо возврата денежных средств оформлять пассажиру ваучер. Он дает право на перелет бортом отменившей рейсв течение трех лет с момента получения документа. Поездка может быть осуществлена на сумму, эквивалентную цене отмененного рейса, либо на большую сумму, но с доплатой.

Разрешение на выдачу ваучера - мера поддержки авиакомпаний, испытывающих дефицит ликвидности в условиях резкого обвала спроса на перевозки из-за пандемии коронавируса.

Источник "Известий" в одной крупной авиакомпании утверждает, что в условиях единовременного закрытия международного сообщения ваучеры стали единственной возможностью перевозчиков сохранить ликвидность и продолжить хозяйственную деятельность. В противном случае последовали бы массовые неплатежи поставщикам топлива, что всегда влечет остановку работы авиакомпании.

При этом в постановлении прописано, что выдавать ваучеры можно только за билеты, проданные до 1 мая. Но в ООП говорят, что по истечении этого срока ваучеры выдавали как минимум две авиакомпании - "Аэрофлот" и "Азимут".

ООП в письме выражает обеспокоенность ситуацией, которая складывается в сфере гражданской авиации. "Пассажиры из многих регионов нашей страны сообщают нам, что в период отсутствия регулярного авиационного сообщения со странами, входящими в Евросоюз, российские авиакомпании осуществляют продажу билетов в данные государства. Это обстоятельство вводит наших граждан в заблуждение, так как, приобретая билеты, пассажиры за пару дней до вылета получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет", - говорится в письме.

В объединении считают, что постановление № 991 вызывает вопросы и с точки зрения Конституции, так как пассажир не имеет возможности влиять на сроки выплат денежных средств за неоказанную услугу (срок выплаты составляет три года).