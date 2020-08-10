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10 августа 2020 года 10:58
Северные надбавки могут распространить на удаленных сотрудников
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Петр Ковалев/ТАСС
10 августа. FINMARKET.RU - Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленных сотрудников. Этот вопрос сейчас обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме. Рабочей группе рекомендовано, среди прочего, обсудить возможность предоставления сотрудникам, переведенным на временную удаленку, "гарантий, связанных с особыми условиями труда". Речь о северных надбавках и доплатах за "вредность", пояснил "Известиям" член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Поскольку работа в шахтах или, допустим, на опасных производствах вряд ли возможна в дистанционном формате, в первую очередь практический интерес представляет вопрос о надбавках к зарплате тем, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Надбавки различают в зависимости от территории - их рассчитывают согласно районному коэффициенту. Например, за работу в Свердловской области положена прибавка в размере 15-20% от зарплаты (в зависимости от района), а в Ненецком автономном округе - 50%. В целом доплаты составляют от 15 до 100% от заработка. Максимальные надбавки положены тем, кто трудится в Чукотском автономном округе, отдельных районах Республики Саха на островах Северного Ледовитого океана и его морей, Курильских и Командорских островах. Кроме того, есть еще доплаты за стаж работы на Севере - они различаются в зависимости от местности и периода. Их размер составляет от 10 до 100%, но в ряде случаев выплаты ограничены конкретными суммами - например, 200, 320 или 400 рублей в месяц. В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников в дистанционный формат, напоминают "Известия". Документ предполагает в том числе право сотрудника находиться офлайн в определенное время и, например, не отвечать на письма и звонки руководителя. Инициатива также дает уточненное определение удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной.
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