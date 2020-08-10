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10 августа 2020 года 10:55
Страховка вместо депозита
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YAY/TACC
10 августа. FINMARKET.RU - Российские банки стали активнее предлагать продукты страховых и управляющих компаний как альтернативу депозитам. И эксперты рынка уже отметили тенденцию постепенного замещения депозитов комиссионными продуктами страховых и управляющих компаний, а также комбопродуктами, когда банк предлагает повышенную ставку по вкладу при условии, что часть средств клиент инвестирует в накопительное или инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ), в стратегии доверительного управления или же в паи ПИФов. Об этом пишут "Ведомости". Так, три комбинированных продукта есть в линейке Сбербанка, сообщили в пресс-службе, причем один из них запущен в середине июня 2020 г. Весной вклад с ИСЖ запустил ВТБ. По сообщению пресс-службы банка, он пользуется стабильным спросом у состоятельных клиентов, которые с его помощью эффективно управляют своими рисками. В Промсвязьбанке отмечают резкий рост доходов от комиссионных продуктов в целом (РКО, карты, страхование) в 1-м полугодии 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - более чем на 50%. Ставки по вкладам с НСЖ и ИСЖ на 2-2,5% выше, чем средний уровень доходности по классическим депозитам, сообщили в пресс-службе банка. Как полагает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Алексей Янин, по мере снижения ставок по депозитам банки будут все больше предлагать комиссионные и комбинированные продукты, а вклады будут все больше превращаться в инструмент сбережения, а не зарабатывания. При этом эксперт отмечает, что приобретение инвестпродукта непосредственно у управляющей или страховой компании будет выгоднее, потому что банк возьмет комиссию за продажу. Ключевым вопросом для развития инвестпродуктов окажется доверие клиентов. В случае низкой доходности по ИСЖ (сохранность вложений гарантируется по договору), а тем более отрицательной (при инвестировании в паевые фонды) спрос на них рухнет. Между тем полностью отказываться от депозитов и накопительных счетов банки не собираются, так как не ожидают полного отказа населения от размещения средств в депозиты.
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Ключевые слова: РФ, банки, вклады, инвестпродукты
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