Страховка вместо депозита

10 августа. FINMARKET.RU - Российскиестали активнее предлагать продукты страховых и управляющих компаний как альтернативу депозитам. И эксперты рынка уже отметили тенденцию постепенного замещения депозитов комиссионными продуктами страховых и управляющих компаний, а также комбопродуктами, когда банк предлагает повышенную ставку по вкладу при условии, что часть средств клиент инвестирует в накопительное или инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ), в стратегии доверительного управления или же в паи ПИФов. Об этом пишут "Ведомости"

Так, три комбинированных продукта есть в линейке Сбербанка, сообщили в пресс-службе, причем один из них запущен в середине июня 2020 г.

Весной вклад с ИСЖ запустил ВТБ. По сообщению пресс-службы банка, он пользуется стабильным спросом у состоятельных клиентов, которые с его помощью эффективно управляют своими рисками.

В Промсвязьбанке отмечают резкий рост доходов от комиссионных продуктов в целом (РКО, карты, страхование) в 1-м полугодии 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - более чем на 50%. Ставки по вкладам с НСЖ и ИСЖ на 2-2,5% выше, чем средний уровень доходности по классическим депозитам, сообщили в пресс-службе банка.

Как полагает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Алексей Янин, по мере снижения ставок по депозитам банки будут все больше предлагать комиссионные и комбинированные продукты, абудут все больше превращаться в инструмент сбережения, а не зарабатывания. При этом эксперт отмечает, что приобретение инвестпродукта непосредственно у управляющей или страховой компании будет выгоднее, потому что банк возьмет комиссию за продажу.

Ключевым вопросом для развития инвестпродуктов окажется доверие клиентов. В случае низкой доходности по ИСЖ (сохранность вложений гарантируется по договору), а тем более отрицательной (при инвестировании в паевые фонды) спрос на них рухнет.

Между тем полностью отказываться от депозитов и накопительных счетов банки не собираются, так как не ожидают полного отказа населения от размещения средств в депозиты.