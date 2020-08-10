НПФ в этом году выплатят пенсионерам и наследникам 20 млрд руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают выплачивать гражданам все больше денег. В этом году впервые в истории накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) сумма выплат может превысить 20 млрд руб. Таков прогноз "Коммерсанта" , сделанный на основе отчетностей, данных ЦБ, а также анализа проекта Pensopathology.

В прошлом году такиесоставили 18,7 млрд руб., что на 25% больше, чем годом ранее. За 5 лет, согласно статистике, собранной регулятором, выплаты клиентам частных фондов выросли почти в 3,5 раза, при этом их среднегодовой рост (CAGR) составлял 27%. В 1-м полугодии НПФ уже выплатили застрахованным лицам и их правопреемникам около 9,5 млрд руб., свидетельствует оценка "Ъ" по отчетностям частных фондов.

Ежемесячная пожизненная (накопительная) пенсия выплачивается гражданам, достигшим пенсионных оснований (базовые - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), у которых на счету у страховщика скопилось достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% всех ежемесячных пенсионных выплат (накопительной и страховой частей). Если нет, то клиенту единовременно выплачиваются все средства, собранные на счету. Срочная (срок не менее 10 лет) пенсия выплачивается тем гражданам, которые в рамках системыделали добровольные взносы по программе софинансирования и выбрали этот вид выплат. Если же гражданин не дожил до достижения пенсионных оснований и ему не были начаты пожизненные выплаты, средства пенсионных накоплений и остаток средств по невыплаченным срочным пенсиям умершего гражданина выплачиваются правопреемнику.

Массовые выплаты пенсионных накоплений начнутся в 2022 году, когда пенсионные основания по накопительной компоненте ОПС возникнут у женщин 1967 года рождения. Однако уже сейчас таковые наступили у людей 1953-1957 годов рождения и моложе, у которых с 2002 года формировалась накопительная компонента по страховому взносу в 2% от заработной платы ("двухпроцентники"; прекращены в 2005 году), а также у тех, у кого пенсионные основания наступили досрочно, например при наличии необходимого стажа на определенных видах работ ("досрочники").

Подавляющее большинство пенсий частными фондами выплачивается единовременно - в 2019 году около 72% выплат в денежном выражении, или 13,4 млрд руб. выплаченных пенсионных накоплений. На выплаты средств правопреемникам в прошлом году пришлось 23% от всех выплат НПФ (4,3 млрд руб.). Пожизненные выплаты пенсий составляют лишь около 4%, а срочные - чуть более 1%.

"Учитывая рост выплат, фактическую приостановку переходных кампаний, а также сокращение доходности инвестирования из-за падения ключевой ставки ЦБ, можно прогнозировать, что к 2022 году - времени начала массовых выплат накоплений пенсионерам - суммарные выплаты НПФ составят около 1% от аккумулированных ими средств по ОПС",- считает руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис.