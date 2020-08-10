Россияне смогут исправить свою кредитную историю

10 августа. FINMARKET.RU - Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз, рассказал в интервью "Известиям" гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.

По его словам, во время коронакризиса зафиксировано самое крупное за всю историю сокращение выдач кредитов - в апреле они уменьшились на 62%. Такое глубокое падение он объяснил тем, что банки оказались дезориентированы - "непонятно, кому теперь можно выдавать займы".

Отвечая на вопрос, кто хуже всего справляется с долговой нагрузкой в коронакризис, гендиректор ОКБ сообщил, что женщины оказались более надежными клиентами. А доля допустивших просрочку мужчин на 3 процентных пункта выше. Если же смотреть статистику в разрезе пола и возраста одновременно, то, по словам Александровича, получается, что мужчины старше 60 лет - это наиболее уязвимая категория заемщиков по сравнению с сильным полом других возрастов. "Не исключено, что ухудшение платежной дисциплины у мужчин этого возраста могло произойти в том числе в результате повышения пенсионного возраста, но этот вопрос требует отдельного изучения", - сказал он, добавив, что наиболее значительные различия связаны не с полом или возрастом, а с уровнем доходов.

"Очевидно, что в случае каких-либо трудностей более обеспеченные россияне могут сократить повседневные расходы, понизив качество своей жизни, но продолжить платить по кредитам. Заемщикам с минимальными доходами сокращать повседневные расходы зачастую невозможно, поэтому они значительно чаще выходят на просрочку", - сказал Александрович.

Говоря о том, что в ближайшие 2 года в России появятся квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ), он сообщил, что по новым правилам записи о кредитах будут храниться только 7 лет (сейчас - 10 лет). Таким образом, "сокращается количество лет, в течение которых банки смогут увидеть какую-то негативную информацию вроде длительных просрочек".

Также, как сказал Александрович, граждане смогут исправить свою кредитную историю, если вдруг кредитор отказывается вносить корректные изменения или полностью исчез, например, в результате отзыва лицензии. Кроме того, нормируется порядок формирования данных на стороне кредитора, в результате чего у всех БКИ в кредитных отчетах будет примерно одинаковый состав данных. "Это также сократит количество ошибок и различного рода "креативных" составляющих в кредитном отчете", - считает Александрович.

На вопрос, как будет работать индивидуальный кредитный рейтинг (ИКР) гражданина, он сообщил, что все бюро будут присваивать гражданам ИКР для понимания ими своей кредитоспособности. И сейчас рассматривается возможность предоставления ИКР без ограничений по количеству запросов, "то есть сделать его полностью бесплатным". а правила расчета ИКР определит ЦБ.