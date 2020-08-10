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10 августа 2020 года 08:35
Банки просят изменить правила формирования резервов
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10 августа. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АБР) обратилась к Центробанку с просьбой проработать нормы, позволяющие уменьшать формируемый банками резерв по обеспеченным ссудам, когда в отношении залогодателя начинается процесс банкротства. Изменения предлагается внести в положение Банка России №590-П, которое регулирует порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам, пишет "Коммерсант". Ранее директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов говорил, что представители надзора готовы вернуться к этой теме при наличии запроса, обсудить "технику" и детали. Сейчас наличие залога позволяет банкам уменьшать объем резерва на возможные потери по кредиту, если финансовое положение предоставившего залог оценивается не хуже чем среднее. Однако наличие залога не играет роли, когда к должнику применяются банкротные процедуры. То есть стоимость залога в рамках текущей версии положения №590-П сводится к нулю, поясняет вице-президент АБР Алексей Войлуков. Такая позиция регулятора, добавляет он, может создать для банков риски и дополнительное давление на капитал, поскольку при банкротствах заемщиков резервы по их кредитам начисляются быстро: "Если отдельные банки в течение двух-шести месяцев столкнутся с тем, что 20% заемщиков станут банкротами и банк должен будет покрыть эти кредиты 100-процентными резервами, не нарушить нормативы ЦБ по капиталу будет трудно. Учитывая, что достаточное количество заемщиков может не пережить кризис и обанкротиться, в особенности малый бизнес, вопрос приобретает крайнюю актуальность". Между тем количество корпоративных банкротств по итогам 1-го полугодия упало на 26%, причем из них в 1-м квартале - лишь на 11%, а во 2-м - почти на 40%. Помимо общей тенденции к снижению числа банкротств, это объясняется ограничениями в работе судов, которые в апреле-мае рассматривали лишь неотложные дела. На количество банкротств влияет и мораторий, который действует до 4 октября - после этого ожидается резкий рост обращений в суды с заявлениями о банкротстве от кредиторов (должникам мораторий не запрещает подать на свое банкротство). В банках не исключают, что банкротами в результате коронакризиса могут стать 20% заемщиков банков из числа малых и средних предприятий.
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Ключевые слова: РФ, банкротства, резервы, кредиты
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