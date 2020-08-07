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07 августа 2020 года 10:51
ДМС становится недоступным для малого бизнеса
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Станислав Красильников/ТАСС
7 августа. FINMARKET.RU - Добровольное медицинское страхование (ДМС) стало недоступным для многих сотрудников малого и среднего бизнеса. Компании массово отказываются от этой услуги во время пандемии, рассказали "Известиям". представители крупнейших страховщиков. От ДМС отказывались компании из туристического, гостиничного и розничного бизнеса, не успевшие оперативно или в полной мере перейти в онлайн-формат, рассказала Алиса Безлюдова, курирующая медицинский маркетинг в "АльфаСтраховании". Также стали более востребованными программы медстрахования с франшизами и опциями, позволяющими оптимизировать бюджет, прокомментировала директор департамента методологии и андеррайтинга ДМС "Росгосстраха" Надежда Минина. Сокращение числа застрахованных по ДМС у некрупных корпоративных клиентов и запрос на оптимизацию расходов отметили также в "Ренессанс страховании", "Ингосстрахе" и "Югории". "С крупными клиентами всё идет штатно, проводятся тендеры, перезаключаются договоры. У малого и среднего бизнеса мы видим изменение структуры спроса, они оптимизируют расходы и переходят к урезанным продуктам и сокращенным лимитам покрытия", - сказал заместитель гендиректора по ДМС компании "Ингосстрах" Дмитрий Попов. Быстрого восстановления спроса со стороны малого бизнеса ждать не приходится. Он начнет расти по мере общего улучшения ситуации в экономике, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В России в малом и среднем бизнесе занято около 15,3 млн человек, показывают данные Федеральной налоговой службы. В нацпроекте об МСП обозначена цель к 2024 году увеличить численность занятых в этих сферах до 25 млн человек. По разным оценкам, в пандемию закрылось от 10 до 20% предприятий малого бизнеса, и процесс продолжается - пик ликвидаций компаний придется на осень. По прогнозу ЦБ, в 2020 году российский ВВП снизится на 4,5-5,5%. Международный валютный фонд ожидает сокращение российского ВВП на 6,6%. Крупный бизнес, напротив, тратил на медстраховку дополнительные средства.
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