Выросли объемы трансграничных переводов по картам россиян

Во 2-м квартале 2020 г. в России резко увеличился объем международных денежных переводов сна карту (с2с), причем возросли как исходящий, так и входящий трафики. Об этом говорят данные международных платежных систем и крупных российских банков, пишут "Ведомости" , В частности, по словам руководителя департамента продуктов Visa в России Юрия Топунова, в течение апреля - июня 2020 г. объем трансграничных переводов на карты Visa в Россию и из нее вырос более чем втрое по сравнению с прошлогодним уровнем. При этом, по данным Mastercard, на международные направления приходится 20% от общей суммы переводов между физическими лицами, а размер среднего международного перевода более чем на две трети превышает размер внутреннего.

Банки также отмечают повышение международного с2с-трафика. И, что закономерно, среди лидеров роста оказались те банки, которые активно продвигают digital-сервисы для переводов. Например, "Тинькофф" рапортует о 81-процентном увеличении международных переводов.

Как сообщают в банке, объем переведенных клиентами "Тинькофф" средств за рубеж во II квартале нынешнего года составил 1,5 млрд руб. против 0,8 млрд за аналогичный период прошлого года. А сумма полученных валютных переводов достигла 1,3 млрд руб. против 0,7 млрд за апрель - июнь 2019 г. Больше всего переводов россияне отправили в страны ближнего зарубежья, а больше всего получили - из Европы.

Объем международных с2с-переводов Сбербанка вырос во 2-м квартале на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Сбербанка. В сообщении подчеркивается, что "в связи с пандемией с начала 2020 г. наблюдался отток клиентов из всех отделений - как в России, так и в странах получения переводов.

В "Русском стандарте" "Ведомостям" сообщили об увеличении трансграничных переводов с карты на карту на 13%. При этом число входящих транзакций выросло на 15%, а исходящих - на 11%. Наибольший объем переводов зафиксирован между Россией и Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Азербайджаном, Израилем.