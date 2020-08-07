Применение индивидуальных программ развития регионов надо расширять - эксперты

7 августа. FINMARKET.RU - Работа совместного мониторинга экономической ситуации в РФ ИЭП имени Гайдара и РАНХиГС, посвященная состоянию региональных экономик, фиксирует рост дифференциации их реакций на "коронакризис", пишет "Коммерсант"

Динамические оценки состояния экономик субъектов РФ на конец мая фиксируют незначительное снижение общего уровня экономической активности в РФ в целом (на 2%) при существенном сокращении бюджетных доходов субъектов РФ, что при экстраполяции дает ухудшение социально-экономического положения РФ в целом по году на 4%. Отмечая сползание вниз показателей почти всех регионов (общероссийский интегральный показатель в январе-мае снизился с 1,02 до 0,92), авторы показывают его неоднородность: так, Москва и Санкт-Петербург ухудшили индекс социально-экономического положения вдвое - с 1,69 и 1,48 в феврале до 0,84 и 0,77 в мае, Орловская область - с 1,08 до 0,82, Красноярский край - с 1,01 до 0,83, Кабардино-Балкария - с 1,02 до 0,87. В положительной зоне сохранились также "крайне различные по характеру экономики территории" - Смоленская (снижение индекса с 1,04 до 1,03), Тверская (рост с 1,03 до 1,04), Курганская (снижение с 1,05 до 1,02), Магаданская (с 1,06 до 1,02), Сахалинская (рост с 1 до 1,01) области, Ингушетия (рост с 1,06 до 1,08), ХМАО (снижение с 1,04 до 1,01) и Чукотский АО (рост с 0,84 до 1,21).

"Более детальное рассмотрение сложившейся ситуации в перечисленных регионах" свидетельствует о существенной дифференциации и в их экономиках. Так, в ЦФО и СЗФО вклад в развитие кризиса в регионах внесли практически все его компоненты - снижение экономической активности, особенно в строительстве и услугах, рост безработицы, сокращение собственных бюджетных доходов; схожая картина наблюдается в ПФО. В СКФО же основными факторами стали сокращение доходов регионов, рост безработицы и падение оборотов торговли при росте или стагнации экономической активности. В Сибири и на Дальнем Востоке, напротив, главным стало существенное ее падение, вызвавшее снижение бюджетных доходов и занятости.

Указывая на это разнообразие кризисных проявлений, авторы де-факто призывают к распространению на "группу риска" целевой федеральной поддержки в той же форме, что уже предоставляется пяти регионам с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.