Инфляция в июле ускорилась до 0,4%

В июле потребительские цены в РФ повысились на 0,4% после роста на 0,2% в июне, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,4%

6 августа. FINMARKET.RU - В июле 2020 годасоставила 0,4% после 0,2% в июне, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-июле цены выросли на 3%.

В июле 2019 года была зафиксирована инфляция 0,2%, с начала года рост цен составил 2,7%.

Годовая инфляция в июле текущего года ускорилась до 3,4,% после 3,2% в июне.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,1%, непродовольственные товары подорожали на 0,3%, услуги - на 1%.

В 15 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,6% и более. В наибольшей степени в Магаданской области - 1,3% и Республике Карелия - 0,9% в связи с ростом цен на услуги на 3,5% и 2,1% соответственно.

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,5% (с начала года - прирост цен составил 2,6% и 3,0% соответственно).

Инфляция в июле 2020 года совпала с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля, равнялся 0,4%. Эксперты также ожидали ускорение годовой инфляции до 3,4% из-за низкой базы прошлого года (в прошлом году из-за повышения НДС индексация тарифов ЖКХ была в два этапа - с 1 января и с 1 июля, поэтому тарифный скачок в июле 2019 года был меньшим, а в последнюю неделю июля прошлого года уже началась дефляция)..

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год не изменился по сравнению с опросом месячной давности и равняется 3,9%, на 2021 год даже несколько снизился до 3,7% с 3,9%. Консенсус укладывается в новый интервальный прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год (3,7-4,2%), при этом выше ожиданий Минэкономразвития, которое в июне понизило свой прогноз на 2020 год до 3,5% с 4,0%. На 2021 год ЦБ также уточнил на прошлой неделе свой прогноз до 3,5-4,0% с просто 4,0%.

В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Лук репчатый подешевел на 16,8%, помидоры - на 15,3%, огурцы - на 13,4%, картофель - на 8,4%, лимоны - на 7,8%, бананы - на 7,2%, чеснок - на 6,6%, свекла - на 3,7%, капуста белокочанная - на 3,5%, виноград - на 3,4%. Вместе с тем наблюдался рост цен на морковь - на 10,5%, апельсины - на 9,0%, яблоки - на 7,4%, груши - на 1,3%.

Цены на овощи и фрукты снизились в большинстве субъектов Российской Федерации, в 22 - на 4,0% и более, в том числе в Еврейской автономной области - на 12,9%, Республике Калмыкия - на 10,6%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 1,2% стали дешевле пшено и кальмары мороженые, рыба мороженая, мясо индейки, печень говяжья, молоко, водка, консервы фруктово-ягодные для детского питания.

Заметно выросли цены на сахар-песок - на 2,2%. Подорожание на 4,5% и более отмечено в 20 субъектах РФ, в том числе в Тыве - на 8,8%, Хакасии и Красноярском крае - на 7,3%. Одновременно в Смоленской области сахар-песок подешевел на 1,7%, Дагестане - на 1,2%.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров подорожали: свинина, горох и фасоль, рыба живая и охлажденная, консервы томатные, консервы рыбные в масле, мука пшеничная, чай и какао - на 0,9%, соль.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за июль текущего года выросли на 2,1%, за 7 месяцев - на 2,9%.

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги наблюдался практически во всех субъектах РФ. При этом жилищные услуги более всего подорожали в Забайкальском крае (на 3,5%), Санкт-Петербурге (на 1,9%), Белгородской области (на 1,8%); коммунальные услуги -

в Магаданской области (на 11,1%), Удмуртской Республике (на 7,1%), Омской области (на 5,6%).

Цены на бензин в июле выросли на 0,9%. С начала года рост составил 1,9%.

В июле из непродовольственных товаров наиболее значительно подорожало газовое моторное топливо - на 5,2%. Увеличение цен на 8,0% и более отмечено в 16 субъектах РФ, в том числе в Карачаево-Черкесской Республике - на 16,3%, Ставропольском крае - на 13,7%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, цены на зубные щетки выросли на 1,0%, мыло - на 0,8%, зубную пасту - на 0,6%. Вместе с тем снизились цены на бумагу туалетную - на