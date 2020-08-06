НПФ смогут вкладываться в производные фининструменты

6 августа. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут вкладываться во внебиржевые производные финансовые инструменты (ПФИ). Такая инициатива содержится в разработанном МосБиржей проекте "дорожной карты" "По внедрению мер по стимулированию спроса со стороны внутренних институциональных инвесторов на 2020-2020 годы", пишет "Коммерсант"

В частности, биржа хочет обеспечить "правовые условия для заключения сделок с внебиржевыми ПФИ с центральным контрагентом (ЦК)" на пенсионные накопления и резервы. Для этого необходимо внести изменения в нормативные акты ЦБ, что запланировано на 2020-2021 годы.

В рамках "дорожной карты" МосБиржа собирается обеспечить в 2020 году условия формирования товарных имущественных пулов с последующим обращением клиринговых сертификатов участия (КСУ). Затем эти инструменты, а также драгметаллы и депозиты, будут включены в перечень активов, в которые НПФ разрешено вкладывать накопления.

В конце июля президент подписал закон, который дает возможность формировать подобные пулы КСУ. В Госдуме готовятся поправки к законам, позволяющие НПФ вкладывать накопления в соответствующие инструменты.

ПФИ, согласно законодательству и нормативной базе, разрешены как актив для НПФ, но могут входить в состав пенсионных накоплений только при условии, что сделки с ними совершаются на организованных торгах с центральным контрагентом и заявки адресованы всем участникам. При этом предметом договора ПФИ могут быть только разрешенные для инвестирования активы, изменения величины процентных ставок, уровни инфляции, курсы валют. Похожие ограничения описаны в предполагаемых к вступлению в следующем году правилах инвестирования пенсионных резервов. Предлагаемый для использования НПФ инструмент стандартизированных ПФИ (СПФИ) приближен к внебиржевому рынку деривативов. Его основными отличиями является наличие правил клиринга, а также отсутствие необходимости оценивать риски на каждого контрагента и подписывать генеральные соглашения.