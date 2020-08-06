"Яндекс" хочет создать свою финансовую экосистему

6 августа. FINMARKET.RU - "Яндекс" еще весной подал заявки на регистрацию 17 торговых марок - "ЯБанк", "ЯКредит", "ЯБиржа", "ЯБрокер", "ЯВклад", "ЯКапитал", "ЯСтраховка", "ЯСчет", "ЯПортфель", "ЯСбережения", "ЯСейф", "ЯЭквайринг", "ЯПеревод", "ЯВалюта", "ЯТрейд", "ЯАкции" и "ЯКэш". Тогда, как пишут "Ведомости" , казалось, что одна из крупнейших российских IT-компаний просто столбит территорию. Но сейчас, после потери компанией "Яндекс.Денег" в результате "развода" со Сбербанком, все выглядит иначе.

Сейчас "Яндекс" замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.Но о сроках запуска проектов в "Яндексе" говорить отказались.

Эксперты уверены, что создание собственного банка не самоцель для "Яндекса", речь идет о запуске финансовой экосистемы. Но вопрос в том, с чего именно "Яндекс" начнет создавать финансовую экосистему. В любой экосистеме банк, конечно, нужен, но это может быть и банк-партнер, говорит аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын. В качестве такого возможного партнера он видит ВТБ, который сейчас очень дружен с "Яндексом". "В этой ситуации появление "ЯБанка" не выглядит ни обязательным, ни даже желательным, - подчеркивает эксперт. - Другое дело, что предоставление сервиса под маркой "Яндекса" могло бы хорошо восприниматься пользователями".

Доцент РАНХиГС, советник гендиректора "Открытие брокера" по макроэкономике Сергей Хестанов считает, что "Яндекс" начнет финансовое строительство с сервиса, аналогичного Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Вторым шагом, по его мнению, станет развитие маркетплейсов по образцу Amazon. А запуск кредитования, по мнению Хестанова, для "Яндекса" совсем не первостепенная задача: не факт, что огромный опыт компании в области анализа данных удастся применить в кредитовании. "Хотя если эту задачу удастся решить, то это будет золотая жила", - считает эксперт.