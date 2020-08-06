Низкорентабельных застройщиков подсадят на проектное финансирование

6 августа. FINMARKET.RU - В России для застройщиков с низкорентабельными проектами в небогатых регионах, которые сейчас, как правило, не могут получить проектное финансирование, Минстрой подготовил программу субсидирования кредитов.

Минстрой подготовил проект постановления правительства для стимулирования банков предоставлять проектное финансирование застройщикам под низкодоходные проекты, пишет "Коммерсант" . Сейчас такое финансирование, по данным министерства, выделяется под проекты с рентабельностью не менее 15% - у застройщиков с меньшей маржинальностью возникают проблемы при получении кредитов. Представить меры поддержки таких организаций Минстрой обещал еще в декабре 2019 года, коснутся они регионов с уровнем дохода населения на 25% ниже среднероссийского.

Механизм проектного финансирования запущен с 1 июля 2019 года, он предполагает отказ от прямого привлечения денег граждан: средства зачисляются на эскроу-счета, а строительство финансируется за счет кредитов. По данным ЦБ, к 1 июля банки заключили с застройщиками кредитные договоры на 1,45 трлн руб.- средняя ставка сейчас составляет от 3,7% до 5,5%.

Субсидироваться будутна проекты с невысоким коэффициентом покрытия долга и процентов денежными потоками, доступными для его обслуживания (LLCR ниже 1,15).

Участвовать в программе смогут, не получавшие финпомощь и другиепо кредитам. Планируемая стоимость проекта должна составлять не более 500 млн руб., первый договор долевого участия должен быть зарегистрирован до конца этого года, а средства граждан - размещаться на эскроу-счетах. Банкам будет возмещаться разница между увеличенной на 7,5 процентного пункта ключевой ставкой ЦБ (сейчас это 11,75%) и ставкой по выданному кредиту - в этом году на такие компенсации Минстрой предлагает выделить из Резервного фонда 1 млрд руб.