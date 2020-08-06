В РФ хотят отменить НДФЛ при продаже экономжилья

6 августа. FINMARKET.RU - Россиян, продавших в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты. С такой инициативой "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития, пишут "Известия"

При продаже жилья стоимостью более 1 млн рублей человек должен заплатить подоходный налог в размере 13% от полученной прибыли. НДФЛ взимается с разницы между ценой покупки этой квартиры и последующей продажи, напомнил управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

Налог вводился в качестве защиты от спекулянтов, которые скупали квартиры в новостройках на этапе котлована и перепродавали их значительно дороже, указала генеральный директор компании VSN Realty Яна Глазунова.

"Экономжилье равносильно понятию стандартного жилья, которое используется в официальных документах. Имеется в виду стандартная непремиальная недвижимость, норматив ее стоимости определяет Минстрой", - уточнил автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

От уплаты налога стоит освободить граждан, которые в этом же году купят другое жилье на первичном рынке или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных программ, добавил Илья Семин. Речь о субсидированной под 6,5% годовых ипотеке на новостройки, а также льготных кредитах для военнослужащих, врачей, учителей и т.д.

"Так, с одной стороны, поддержку получат люди, которые стремятся улучшить жилищные условия, с другой стороны, мера не приведет к крупным выпадающим доходам бюджета", - подчеркнул Семин.

Освободить от уплаты налога можно владельцев тех квартир, которые находятся в 10-процентном ценовом диапазоне от утвержденного Минстроем норматива стоимости 1 кв. м в регионах, высказал мнение независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

По его мнению, временнаяналога поможет повысить активность на рынке недвижимости и стимулировать экономику: люди будут чаще продавать и покупать квартиры.

Освобождение от уплаты НДФЛ продавцов позволит привлечь на рынок людей, которые готовы и хотят приобрести другую квартиру, но откладывают покупку, потому что не хотят терять деньги на выплате налога, полагает управляющий партнер ГК "Основа" Олег Колченко.