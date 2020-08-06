В банкоматах появится функция переводов по номеру телефона

6 августа. FINMARKET.RU - Перевестипо номеру телефона можно будет через банкомат с помощью системы быстрых платежей (СБП). Такую функцию планирует реализовать ВТБ до конца 2020 года, заинтересованы в ней еще три крупных банка, рассказали "Известиям" их представители.

Пользователю нужно будет ввести номер телефона в устройстве самообслуживания, далее система высветит, в какой кредитной организации у получателя есть счет. Отправителю останется выбрать нужный банк, указать сумму и подтвердить операцию, пояснили технологию работы в ВТБ. Сейчас в банкоматах банка перевести деньги можно только по 16-значному номеру карты.

В краткосрочной перспективепо номеру телефона с использованием СБП будут доступны клиентам в банкоматах Росбанка, заявил "Известиям" директор департамента развития и эффективности розничного бизнеса кредитной организации Владимир Коробов. Сейчас в устройствах самообслуживания можно перечислить средства по номеру карты.

Новый сервис СБП изучают и в банке "Дом.РФ", сообщил газете его представитель. По его словам, планируемый срок внедрения функционала - начало 2021 года. Реализацию услуги в АТМ также готовы рассмотреть в Ак Барс Банке.

Как заявили "Известиям" в Национальной системе платежных карт (НСПК - клиринговый центр СБП), кредитные организации могут предоставлять доступ к сервисам СБП через разные каналы: мобильное приложение, интернет-банк, а также через устройства самообслуживания - например,. Для этого кредитной организации нужно согласовать изменение интерфейсов, провести обновление АТМ, а также пройти тестовые сценарии.

В Центробанке в ответ на запрос "Известий" о реализации СБП в банкоматах сообщили, что сосредоточены на приоритетных задачах по подключению банков к системе и внедрению ключевых сценариев с использованием уже реализованных технологий. Тем не менее в регуляторе считают, что развитие новых сервисов будет способствовать росту популярности СБП. На 1 августа 2020 года к сервису присоединилось 86 финансовых организаций, в системе было проведено свыше 27 млн операций на общую сумму более 228 млрд рублей, поделились статистикой в Банке России.