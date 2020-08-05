Российские организации подвергались кибератакам чаще, чем в среднем по миру

5 августа. FINMARKET.RU - В первом полугодии российские организации подвергались кибератакам на 20% чаще, чем в среднем по миру. За первые шесть месяцев 2020 года в среднем на одну компанию в России приходилось 570 кибератак в неделю. В мире за тот же период среднее число атак кибермошенников на одну организацию составило в неделю 474, пишет "Независимая газета" с ссылкой на обзор специалистов IT-компании Check Point.

Злоумышленники все чаще объединяются, создавая сеть вымогателей: одни продают вредоносное программное обеспечение, другие детально изучают объекты атак. Как правило, конечной целью такой "командной" работы становятся компании, предоставляющие программные услуги, государственный сектор, организации из сферы здравоохранения, следует из обзора.

Кроме того, как показал анализ, почти в половине случаев (47%) киберугрозы для российских организаций исходят от российских же мошенников. На втором месте - США, на которые приходятся 25% угроз для российских компаний. На третьем месте - Нидерланды с долей 7%. Если говорить про иностранные организации, то для них в большинстве случаев угрозы исходят из США (59%), далее в этом списке Нидерланды, Ирландия, Германия и др.

"Повсеместная цифровизация как драйвер развития имеет в качестве оборотной стороны рост ущерба от киберинцидентов: чем больше процессов зависит от цифровых технологий, тем больше вред от киберинцидентов и тем проще злоумышленникам вести свою деятельность", - сказала "НГ" руководитель Angara Professional Assistance Оксана Васильева.

"Бизнес подвергается в основном целенаправленным атакам с целью хищения крупных сумм и конфиденциальной информации, на которую есть спрос на черном рынке, а также с целью вызвать простои выполняемых функций, - продолжила Васильева. - Государственные структуры чаще всего сталкиваются с атаками имиджевого характера: любая успешно проведенная атака используется в политических целях". Население же атакуется с целью хищения денег со счетов и вымогательства за заблокированные данные.

Для субъектов малого предпринимательства ущерб составляет от 500 тыс. руб., для субъектов среднего и крупного бизнеса - от 1 млн руб., сообщила Васильева. Не нужно также забывать про репутационный вред и упущенную выгоду, размер которых посчитать крайне сложно.

"Если рассматриватьпо сферам деятельности, то начиная с 2019 года первое место среди атакуемых занимают государственные органы. Оценить ущерб от взлома органов власти сложно, так как ценность информации не соотнесена с денежным эквивалентом. При этом, как вы понимаете, информация о большинстве взломов что в коммерческих организациях, что в госструктурах закрыта и огласке не подлежит по ряду причин", - пояснил "НГ" ведущий менеджер по продвижению CrossTech Solutions Group Ильяс Киреев. В 2020 году взломы сопровождались тематикой COVID-19, продолжил он.

Начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко сообщил "НГ" о некоторых инициативах банковского сектора: ассоциация предложила механизм противодействия мошенничеству в рамках закона о национальной платежной системе. По его словам, новая концепция сокращения мошеннических операций предполагает возможность заморозки на счете потенциального мошенника средств, переведенных без согласия клиента. Работа над законопроектом ведется: он должен быть представлен в профильный комитет Госдумы к сентябрю 2020 года.