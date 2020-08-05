Покупатели недорогих авто переключились на вторичный рынок

5 августа. FINMARKET.RU - За время пандемии на авторынке серьезно сократилась доля новых машин стоимостью до миллиона рублей, аценой до 500 тысяч рублей практически полностью исчезли из. В результате покупатели бюджетных машин переключились на подержанный транспорт. Это подтверждает и динамика обоих рынков: общее падение продаж с начала года в сегменте новых автомобилей составило 23%, вторичный рынок пострадал всего на 13%, пишет "Российская газета" с ссылкой на данные агентства "Автостат".

По данным российского подразделения международного консалтингового агентства JATO Dynamics Russia, ниша новых автомобилей стоимостью до 500 тысяч рублей, которая еще пять лет назад занимала 20% продаж, по итогам первого полугодия 2020 года сократилась до 1%.

При этом снижение показала и следующая за ней ценовая категория - от 500 тысяч до 1 млн рублей, на которую приходится основная масса покупок новых автомобилей в РФ. С начала года доля этой ниши сократилась до 40%.

Аналитики отмечают, что, несмотря на частичное перераспределение в пользу двух других сегментов - автомобилей ценой от 1 до 1,5 млн и от 1,5 до 2,5 млн, значительная часть потребителей, прежде рассматривавших покупку нового автомобиля, теперь полностью переключилась на вторичный рынок.

В целом, констатируют аналитики, динамика российской автоиндустрии в первом полугодии аналогична показателям крупнейших мировых рынков: продажи новых автомобилей у нас снизились на 23%, в США - на 24%, в Китае - на 22%. Несколько хуже показатели авторынка в Европе, общий объем которого сократился на 39%, в Германии падение составило 35%, во Франции - 38%, в Великобритании - 49%. В связи с жесткими мерами карантина в весенние месяцы падение продаж новых автомобилей в европейских странах достигало 90%, тогда как в РФ максимальный спад в апреле составил 72%.