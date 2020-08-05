Растет число поддельных сайтов доставки

5 августа. FINMARKET.RU - За время пандемии мошенники научились качественно имитировать сайты доставки еды и электроники. Пандемия спровоцировала появление фейковых сайтов служб доставки еды и электроники, рассказал "Коммерсанту" ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско. С начала года компания обнаружила более 200 подобных площадок, они работают до сих пор, а пик их появления пришелся на апрель. По словам Вураско, с апреля в рунете появилось 56 клонов Delivery Club, тогда как раньше их вообще не было; как минимум 30 фишинговых копий обнаружилось у "Сбермаркета" и "Яндекс.Еды", также фишинговые площадки копируют сайты "Утконоса", "ВкусВилла" и "Перекрестка". Помимо сайтов с едой эксперты нашли фейковые интернет-магазины Samsung и онлайн-гипермаркета электроники "Ситилинк".

Такие сайты почти полностью копируют оригинальные: на них есть каталог с сотнями позиций, можно выбрать ресторан, заказать блюда, ввести адрес доставки и оплатить заказ банковской картой.

Более того, на фейковом Delivery Club после ввода данных карты требуется ввести код из СМС, так что нельзя исключать, что в этот момент "кто-то привязывает свой номер к вашему мобильному банку", отметил Telegram-канал In4security, обнаруживший подобный ресурс.

В "Лаборатории Касперского" тоже заметили сайты, мимикрирующие под известные службы доставки еды. Злоумышленники всегда используют популярные бренды, констатирует старший контент-аналитик компании Татьяна Сидорина.

Фишинговые ресурсы долго не живут и чаще всего готовятся под разовую рассылку по адресам, собранным по базам спамеров, отмечает руководитель отдела информационной безопасности "СберМаркета" Максим Мельников. По его словам, пока жалобы на сайты-клоны "СберМаркета" не поступали, но фишинговые атаки случаются постоянно и число таких сайтов будет расти, так как сейчас все больше процессов переводится в онлайн.