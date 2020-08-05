ФАС предлагают лишить права определять тарифы на доставку газа

5 августа. FINMARKET.RU - В Совете Федерации попросили лишить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) права определятьна транспортировку газа в субъектах. Как говорится в письме председателя комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова помощнику президента Максиму Орешкину и главе Минэнерго Александру Новаку,не учитывает региональную специфику деятельности газораспределительных организаций в определении тарифов на транспортировку топлива: разную стоимость работ и услуг, условия привлечения персонала и так далее. Об этом пишут "Известия" . В целом ценообразование антимонопольного органа непрозрачно, например, отсутствует нормативно определенный подход к обоснованию арендной платы за газопроводы "Газпрома", не учитываются расходы поставщиков на добровольное медицинское и пенсионное страхование, отметил сенатор.

Такой подход ФАС ведет к ухудшению финансового состояния газораспределительных организаций, поэтому целесообразно передать полномочия по определению тарифов на транспортировку голубого топлива на уровень субъектов: профильных региональных комитетов или ведомств, предлагает Кутепов.

Инициатива не направлена на то, чтобы газораспределительные компании получили пространство для повышения тарифа на доставку, заверил "Известия" Кутепов. Речь о том, что антимонопольный орган не учитывает региональные особенности, а не о заниженности цен на транспортировку, пояснил он. Впрочем, даже если логистические организации получат возможность увеличить цену на свои услуги, это не обязательно отразится на стоимости газа для конечного потребителя, уточнил сенатор.

За любой рост цен на промежуточные услуги, в том числе, логистику, всегда расплачивается потребитель, отметил руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Громов. Если инициатива отдать на откуп регионам регулирование тарифов на транспортировку будет одобрена, то цены на, на подключение к сетям могут вырасти, считает он.

Если население и не пострадает, поскольку цену для граждан редко можно проиндексировать серьезно выше инфляции, то независимые поставщики газа действительно могут столкнуться с финансовыми трудностями. В конечном счете рост расходов на транспортировку приведет к удорожанию программы газификации и замедлит ее реализацию, предупредил Громов. Главным бенефициаром либерализации регулирования станут региональные бюджеты: они смогут продавить повышение стоимости доставки газа и в результате обеспечить дополнительный приток средств в казну, в том числе из прибыли "дочек" "Газпрома", резюмировал специалист.

Рост оптовых цен на газ, предназначенный для реализации населению, в этом году произошел с 1 августа - они увеличились в среднем по всем регионам на 3%. Летом 2019 года служба утвердила повышение тарифов с 1 июля на 1,4%. В июле 2018 года цены были проиндексированы на 3,4%.