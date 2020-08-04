Три четверти сотрудников хотят продолжить работать удаленно

4 августа. FINMARKET.RU - Почти три четверти "белых воротничков" хотели бы трудиться дистанционно и после окончания пандемии. Это показало июльское исследование hh.ru, с результатами которого ознакомились "Известия" . На вопрос о том, хотели бы вы после снятия карантина и прекращения эпидемии работать удаленно, в конце июля "да" ответили 72% респондентов (39% "точно да" и 33% "скорее да"). В апреле во время аналогичного исследования hh.ru за дистанционный труд выступало меньшее число - 57% (23% "точно да" и 34% "скорее да"). Этот вопрос задавали рядовым сотрудникам, которые перешли с офисной работы на удаленную и продолжают трудиться в таком режиме. Определенно против этого формата в июле были 9% (в апреле - 14%), скорее против - 15% (22% три месяца назад). Остальные затруднились с ответом.

Среди руководителей доля лояльных к дистанционной работе тоже растет, но большинство топ-менеджеров всё же против такого режима. О готовности перевести команду на удаленку на постоянной основе сообщила только четверть начальников (26%, в апреле - 8%). Впрочем, больше трети (35%, ранее - 11%) согласны иногда прибегать к такой практике. 22% руководителей (в апреле - 23%) согласны держать команду на удаленке еще какое-то время до нормализации ситуации с вирусом. Почти каждый шестой менеджер (17%) заявил о том, что после снятия ограничений его подчиненные дистанционно работать не будут, три месяца назад такой позиции придерживались больше половины руководителей (58%).

Впрочем, в случае необходимости большинство офисных лидеров согласны на удаленку. На вопрос о том, сколько еще времени их команда готова работать в таком режиме без серьезной потери эффективности, вариант "более года или на постоянной основе" выбрали 46% руководителей (в апреле - 18%). Второй по популярности ответ (16% голосов сейчас, 18% тремя месяцами ранее) - "два-три месяца". На варианты "нисколько, мы на пределе", "еще неделю-две", "около месяца", "полгода", "год" пришлось по 3-6% голосов топ-менеджеров, 16% затруднились с ответом. В апреле большинство руководителей говорили, что их команда сможет трудиться на удаленке еще 3-4 недели (около месяца).

При этом ни шефы, ни подчиненные в большинстве своем не видят особой разницы в эффективности работы в офисе или из дома..

Однозначного вывода о пользе или вреде удаленки сделать невозможно, полагает член генерального совета "Деловой России" Алим Бишенов. С одной стороны, перевод всех или значительной части сотрудников формирует предпосылки для сокращения расходов нанимателя на арендную плату, ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, закупку офисных расходных материалов, техники, мебели и прочего, указал он. При этом работодатель в любом случае продолжает нести расходы, связанные с предоставлением своим сотрудникам социального пакета, уплатой обязательных взносов в соцфонды при начислении заработной платы, отметил специалист. С учетом того, что на дистанционный режим можно переключить далеко не всех сотрудников в лучшем случае при переходе на удаленку можно снизить расходы на 10-20%, считает Бишенов.