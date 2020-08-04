Рынок труда начинает восстанавливаться

4 августа. FINMARKET.RU - На протяжении двух последних недель июля впервые с начала пандемии и вызванного ею шока на рынке труда число нанятых превысило число уволенных работников, сообщили "Российской газете" в Минтруде. То, что трынок труда начинает восстанавливаться, отмечают и специалисты Минтруда, и эксперты.

По данным Минтруда, на портале "Работа в России" уже 8 недель подряд растет число предложенных вакансий. Сейчас их там опубликовано 1,4 млн. До коронакризиса там было 1,5 млн предложений о работе.

"Динамику спроса на рынке труда можно охарактеризовать как умеренно-восстановительную, - говорит руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. - В среднем число вакансий начиная с середины мая растет от 2% до 6% в неделю по отношению к февралю. Уровень спроса на рабочую силу в июле превысил показатели начала февраля на 7%".

Как считает Игнатова, росту рынка труда помогает межотраслевая коррекция: с одной стороны, сокращается потребность в курьерах, врачах и других специалистах, на которых был ажиотажный спрос в апреле-мае, с другой - наиболее пострадавшие от пандемии отрасли - туризм, индустрия гостеприимства, рестораны - начинают понемногу восстанавливаться, и там тоже открываются вакансии.

Несмотря на все экономические сложности и рост безработицы, в целом в стране удалось избежать массового обвала заработных плат, отмечают в Ассоциации частных агентств занятости.

"Сокращение доходов частично коснулось высокооплачиваемых сотрудников, - добавляет руководитель отдела по подбору персонала Adecco Russia Мария Костюченко. - Из-за снижения выручки многим работодателям пришлось пересмотреть бонусные схемы для сотрудников и отказаться от премий на неопределенный период".

При этом существует и тенденция снижения начальных ставок для вновь нанимаемых сотрудников.

А директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова отмечает, что понемногу растут зарплаты в индустриях онлайн-образования и онлайн-развлечений, IT, медицине и фармацевтике, клинических исследованиях, онлайн-продажах.

Массовый переход на удаленную работу, как и развитие связанных с ее обеспечением IT-технологий, остаются, пожалуй, главным трендом рынка труда.

"Сейчас доля работников, трудящихся удаленно, составляет около 9% - почти 4,6 млн человек, - сообщают в Минтруде. - Максимальное значение достигало 11% от количества трудоустроенных граждан".