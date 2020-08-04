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04 августа 2020 года 09:00
НПФ предпочитают облигации
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Алексей Филиппов/ТАСС
4 августа. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые на середину года аккумулировали рекордные 2,9 трлн руб. пенсионных накоплений, до минимумов сократили доли вложений в депозиты и акции. Наиболее консервативные и агрессивные активы стали жертвой политики ЦБ по снижению ключевой ставки, сделавшей облигации наиболее популярной инвестицией НПФ, пишет "Коммерсант". О том, что объем пенсионных накоплений НПФ по итогам 1-го полугодия 2020 года составил рекордную сумму 2,9 трлн руб., свидетельствует отчетность фондов. За квартал прирост составил 2,8%. Это увеличение было обеспечено восстановлением фондового рынка после провального 1-го квартала, в результате чего НПФ смогли отбить потери, понесенные в начале года. Доля вложений в самые рискованные инструменты по итогам полугодия оставалась на минимальной отметке за 6 лет - около 5,5% (более 150 млрд руб.). Рост интереса к акциям наметился в конце прошлого года, однако падение фондовых рынков в 1-м квартале частично обесценило эти вложения НПФ. Субиндекс акций активов пенсионных накоплений (EPSI) Московской биржи за полугодие потерял 10,9%, приблизительно на эту же величину, по расчетам "Ъ", сократились вложения фондов в эти инструменты. Близкой к минимальным значениям оставалась доля вложений НПФ в банковские депозиты. На середину года она едва превышала 3% (90 млрд руб.), тогда как на начало квартала составляла 2,5%. В конце 1-го квартала традиционно происходит снижение средств депозитов у НПФ, что объясняется эффектом завершения переходной кампании, когда страховщикам необходимо передавать средства ушедших от них клиентов в другие фонды. В предыдущие два года их доля поднималась до 4,7%. Однако по сравнению с показателями четырех-пятилетней давности нынешние значения в 10 раз ниже. Магистральным вложением частных фондов продолжают оставаться корпоративные облигации, доля которых в агрегированном портфеле превышает половину (около 1,5 трлн руб.). "С начала года ЦБ ведет агрессивную политику по снижению процентной ставки, а в такие моменты облигации становятся наиболее привлекательными для покупки", - объясняет руководитель инвестиционного департамента НПФ "Сафмар" Андрей Есин. Но так как процесс снижения ключевой ставки близок к завершению, сейчас фонды могут задуматься об увеличении доли акций как рисковой и более доходной на длинном периоде составляющей своего портфеля, отмечает он.
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