Регионы массово снизили налоги для бизнеса

4 августа. FINMARKET.RU - Не менее 20 субъектов РФ в дополнение к федеральным запустили собственные меры поддержки малых и средних предприятий в период кризиса из-за коронавируса. Ранее о введении помощи бизнесу сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и в Крыму.

В антикризисном пакете большинства регионов предусмотреноставок по упрощенной системе налогообложения и налогам на имущество, транспорт и земельный участок, выяснили "Известия" по результатам опроса регионов. "Известия" направили запросы в 85 регионов России. Ответили на них в 20 субъектах.

По уплате некоторых из налоговполучил отсрочку или освобождение на 3 и более месяцев. Например, в Иркутской, Свердловской и Магаданской областях имущественный сбор снижен вдвое и больше - до 1,1% и 0,5%.

На федеральном уровне компании в пострадавших сферах освобождены от всех (кроме НДС) налоговых и страховых выплат, также они могут получить льготные кредиты.

Также власти регионов охотно предоставляют МСП отсрочку по арендным выплатам за использование госсобственности, а наиболее пострадавших освобождают в среднем до октября. В ряде регионов также уменьшили стоимость патента для индивидуальных предпринимателей.

Программы льготного кредитования реализуются почти в каждом опрошенном регионе. Их ставки варьируются от 0,1% до 4,5%, а срок - до 3-х лет максимум. "Дешевые деньги" предпринимателям даются на пополнение оборотных средств и покрытие текущих расходов. Во многих субъектах расширены возможности получения микрозаймов до 5 млн рублей на любые цели. Низкие проценты представлены в Калужской и Амурской областях и на Чукотке, а в НАО увеличен предельный возраст заемщика для получения такой ссуды до 70 лет.

Между тем региональные фонды поддержки бизнеса увеличили размеры субсидий и расширили возможности их целевого использования. Кроме того, в ряде регионов снизили ставки за предоставление гарантий по кредитам и лизингу для бизнеса.

Готовность субъектов оказывать содействие бизнесу может снизить глубину падения местных экономик на 2-3 п.п.

Индекс открытости своих экономик ряд субъектов оценивает на 98-99%.

В Минэкономразвития "Известиям" заявили, что уровень открытости экономики регионов на конец июля составляет 98,5%. Под различными ограничениями остаются не более 825 тыс. рабочих мест. В конце апреля - на пике карантина эти показатели были равны 72% и 15 млн. Там отметили, что для поддержки экономики кроме ранее объявленных мер с середины июля введены субсидии на профилактику COVID-19.